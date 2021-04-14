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Более 8,3 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России

, ИА "Амител"
Число смертей достигло 104 тысяч
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8326 – до 4 666 209 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+1837 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+712) и Московской области (+568). Алтайский край (+87) на 14 апреля занимает 22-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 291 223 человека, в том числе 9447 – за последние сутки.

Скончались ещё 399 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 104 тысячи смертей.

В общей сложности в стране провели более 124,4 млн лабораторных исследований на коронавирус. 255 тысяч тестов сделали за последние сутки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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