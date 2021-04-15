Ежегодный "Марафон Победы" стартует в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске

Благотворительный марафон "Спасибо за Победу" стартует в трёх городах Алтайского края: Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Организаторы приглашают присоединиться к акции и объявляют сбор подарков для ветеранов.

Любой желающий принять участие в марафоне может приобрести и передать необходимые продукты, перечислить деньги на счёт или сделать быстрый перевод. Всё, что соберут организаторы, будет передано в районные комитеты. Их представители вручат подарки ветеранам к 9 мая.

Адреса и реквизиты для переводов доступны по ссылкам: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск.

"До 9 мая остался всего месяц, поэтому всех неравнодушных просим откликнуться и оказать поддержку тем, кто когда-то столкнулся с ужасами войны. Каждый может помочь, подарить радость ветеранам за их вклад в наше будущее", – говорят организаторы акции.

Акция "Спасибо за Победу" проводится ежегодно с 2015 года. Главная цель благотворительного марафона – подарить внимание и оказать помощь нашим ветеранам. О том, как проходили предыдущие акции, можно посмотреть по ссылке.