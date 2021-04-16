Алтай вдоль и поперек: в Барнауле пройдет международный туристский форум

Международный туристский форум Visit Altai пройдет в Барнауле с 28 апреля по 1 мая 2021 года. В программе – Сибирский съезд экскурсоводов, круглые столы по вопросам развития краевого туризма, конференция молодых исследователей, конкурс туристических проектов и семинары для представителей турсферы.

Эксперты отрасли обсудят межрегиональные турмаршруты и перспективы автомототуризма, вопросы маркетинга и развития туристских брендов.

В Барнауле форум пройдет на нескольких площадках: в АлтГУ и АлтГПУ, в академии гостеприимства, в краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова и в центре "Мой бизнес". Завершит программу праздник "Цветение маральника", который пройдет 1 мая 2021 года на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь".

С расписанием деловых мероприятий IX Международного туристского форума Visit Altai можно ознакомиться на сайте события.

Организаторами форума Visit Altai выступают управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский центр Алтайского края. Участие бесплатное. Регистрация открыта на сайте события.