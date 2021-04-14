Скончался советский и российский телеведущий Олег Марусев

Известный советский и российский актер и телеведущий Олег Марусев скончался на 77-м году. Об этом сообщил Станислав Садальский на своей странице в Instagram.

"Мне звонит Валерия Гущина из гильдии актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении. Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, ничего не лезет в голову", – прокомментировал неожиданное известие Садальский.

Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Получил образование режиссера и театроведа, позже начал работать на телевидение. Под его руководством выходили программы "Концерт после концерта", "С песней по жизни" и некоторые другие передачи.