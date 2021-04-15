Российский учёный оценил риск исчезновения бананов

Полное исчезновение бананов в мире маловероятно, однако периодически возможны плохие урожаи. Такую оценку дал заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский в разговоре с "Правдой.ру".

По его словам, в ближайшее время могут сократиться поставки культуры из Южной Америки. Учёный отметил, что в прошлом такая ситуация случалась неоднократно – целые районы выпадали из производства из-за болезней растений и других причин.

"Но это не значит, что бананы исчезнут. Будет падение производства, будут какие-то экономические проблемы, могут пострадать отдельные фирмы", – сказал Введенский.

При этом эксперт уточнил, что нынешняя паника спровоцирована поставщиками и продавцами.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о возможном исчезновении бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба. Заболевание Tropical Race 4 (TR4) распространилось в Азии и Австралии в XX веке, а в 2019 году его обнаружили в Южной Америке – стране, которая является одним из основных поставщиков бананов.