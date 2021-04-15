Зарядка по-барнаульски. Жители новостроек ходят на работу через двухметровый забор

Фото: instagram.com/barnaul.insta/

Бетонный забор высотой более двух метров перегородил кратчайший путь с улицы 65 лет Победы на улицу Семёнова, но это не смутило жителей барнаульского микрорайона "Дружный". Многие решили совместить приятное с полезным: сэкономить время и одновременно размяться.

На помощь пришли обычные деревянные лестницы, которые приставили к забору. Как видно на кадрах, опубликованных на странице @barnaul.insta в Instagram, новый маршрут уже пользуется популярностью.

В комментариях один из горожан уточнил, что забор поставили из-за строительных работ, ведущихся на площадке.