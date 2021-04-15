Зарядка по-барнаульски. Жители новостроек ходят на работу через двухметровый забор

Фото: instagram.com/barnaul.insta/
Бетонный забор высотой более двух метров перегородил кратчайший путь с улицы 65 лет Победы на улицу Семёнова, но это не смутило жителей барнаульского микрорайона "Дружный". Многие решили совместить приятное с полезным: сэкономить время и одновременно размяться.
На помощь пришли обычные деревянные лестницы, которые приставили к забору. Как видно на кадрах, опубликованных на странице @barnaul.insta в Instagram, новый маршрут уже пользуется популярностью.
В комментариях один из горожан уточнил, что забор поставили из-за строительных работ, ведущихся на площадке.
Комментарии
нда уж... вот что значит жить на выселках и себя не уважать.
как учтиво там всегда стоит лестница то... или это каждый с собой носит?
А с другой стороны забора тоже лестница?
15.04.2021 08:21
Виктор
там сетка панцирная
Нашли одного полуумка и статья готова, этому кадру и на красный свет можно
15.04.2021 08:28
Я
На фотографиях 3 разных человека перелазят
15.04.2021 08:28
Я
На какой фотке ты попал в кадр?