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Такой день. Новые подробности смерти алтайской лицеистки и планы Бутиной на Госдуму

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края за 14 апреля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудники кладбища и похоронной службы рассказали о причине смерти рубцовской лицеистки. В выписке о смерти значится "инородное тело в одном или нескольких отделах дыхательных путей; дыхание и заглатывание пищи, приводящее к закупорке дыхательных путей", однако в соцсетях высказывают совершенно другие версии.

Развозка посылок из сортировочного центра в Барнауле 13 апреля ненадолго оказалась парализованной из-за недовольства водителей, которым отменили доплату за совмещение профессий.

Строительная компания "Регионстрой" согласилась на время отложить возведение дома на ул. Гущина. Такое решение озвучено на собрании, которое прошло 14 апреля в администрации Ленинского района. На встрече присутствовали городские чиновники, застройщик и жители соседних с участком многоэтажек.

Уроженка Алтайского края Мария Бутина заявила о своём желании выдвигаться в Госдуму. Своё окончательное решение она озвучит в течение двух-трёх недель, однако у неё уже есть предложения от нескольких партий.

Кроме того, на встрече со студентами она рассказала, что раньше возлагала надежды на Алексея Навального как на политика, который "станет нормальным оппозиционером", но разочаровалась в нём после его реакции на задержание в США.

Следователи проводят проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2. По данным следствия, в 2020 году на теплоэлектроцентрали проводили обследование состояние трубы и газоходов. После проверки руководству предприятия указали на "ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта".

Расследование уголовного дела по факту изнасилования группой лиц по предварительному сговору 18-летней девушки в Барнауле взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил следственным органам подготовить доклад о выполненных мероприятиях.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что у властей нет планов закрывать районные больницы. По его словам, слухи о возможном закрытии ЦРБ в Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах, а также в других муниципальных образованиях края не соответствуют действительности.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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