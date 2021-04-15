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Новости

СМИ: США намерены выдворить 10 российских дипломатов и ввести новые санкции

, ИА "Амител"
Ожидается, что Вашингтон объявит об этих мерах уже 15 апреля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

США могут выслать десять российских дипломатов, а также ввести новые санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным источников агентства, среди граждан, против которых американские власти намереваются ввести санкции, есть представители российского правительства и спецслужб. Имена не уточняются.

Ожидается, что Вашингтон объявит об этих мерах уже 15 апреля. Причиной такого решения являются приписываемые России кибератаки и вмешательство в выборы.

Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин пообщались по телефону. Одной из тем для разговора стали хакеры и вмешательство в выборы. Американский лидер заявил, что США "будут действовать твёрдо, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы".

В конце марта Джон Байден также заявлял, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Кроме того, в феврале Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за всё "заплатить". По словам главы государства, дни агрессивных действий со стороны РФ – вмешательства в выборы и кибератак – для Америки прошли.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.04.2021 09:25
ПЕТР

Чтобы планируемой встрече Байдена и Путина ничто не мешало?

15.04.2021 09:33
Fkt

Как весело смеялся Путин когда рассказывал о вмешательстве в 2016 году. Человек явно не отдупляет происходящее. Закончит как Муссолини.

15.04.2021 09:43
- гость -

И мы могли бы вести войну
Против тех, кто против нас,
Так как те, кто против тех, кто против нас,
Не справляются с ними без нас.
Наше будущее – туман.
В нашем прошлом – то ад, то рай.
Наши деньги не лезут в карман.
Вот и утро – вставай.

Я не люблю, когда мне врут.
Но от правды я тоже устал.
Я пытался найти приют,
Говорят, что плохо искал.
Я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам, –
Больше в несколько раз.

15.04.2021 09:51
- гость -

Вот это беда...
Дипломатов вышлют...
Санкции против 20 человек....
Как же мы дальше, жить то будем?

15.04.2021 10:07
Владимир

какого же дурака мы, вы выбрали. Его чуть ли на не посылают, а он разговоры-разговаривает с врагами РОССИИ-КРАСОТА!

15.04.2021 10:25
- гость -

15.04.2021 10:07
Владимир

ответил вызовом на словесный бой. Никаких разговоров, зря вы так.
Кстати Дональд Кук и другой кораблик в черном море будет встречен учениями нашими из нескольких серьезных кораблей и авиации, хорошо бы припугнуть пиндосов стрельбами так, чтобы опять весь гарнизон в психиатрию

15.04.2021 10:26
- гость -

А разговаривать нужно. Никак по другому достигнуть какого то нормального взаимодействия не получится.
Кстати давно предлагаю лишить их обогащенного урана, это 40% их энергетики.

15.04.2021 10:37
- гость -

Штаты уважают тольку силу, вот с позиции силы с ними и надо разговаривать.
И так же нагло как они. Однако мы имеем экономику встроенную в их систему, да еще народ вовлекли в вывод денег посредством биржи, вложения в их ценные бумаги, контроль МВФ нашего ЦБ, на их взляд мы должны молча кланяться при таком раскладе.
Смотрим на спектакль дальше.

15.04.2021 10:40
- гость -

15.04.2021 10:07
Владимир
какого же дурака мы, вы выбрали.

кто у нас Не дурак? кто способен поменять эту систему, ответьте мне пожалста.

15.04.2021 10:42
гость

среди граждан, против которых американские власти намереваются ввести санкции, есть представители российского правительства и спецслужб

Ну это же хорошие санкции, представители российского правительства и спецслужб не смогут размещать деньги в американских банках. что в этом плохого? А что мешает против всех наших чиновников санкции ввести? Вот санкции, которые по экономике бьют, хреновые, а против чиновников, кто возражает, даже полезно

15.04.2021 11:05
- гость -

А вот и новости, корабли Рузвельт и Дональд Кук испугались учений и решили не входить в черное море, пока учения не закончатся. Надеюсь наши учения перенесены на неопределенный срок)

15.04.2021 11:07
- гость -

А 10 дипломатов - это достаточно, почему не 12 или 20? Все дипломаты уже закончились или остальных оставили на потом?

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