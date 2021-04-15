СМИ: США намерены выдворить 10 российских дипломатов и ввести новые санкции

США могут выслать десять российских дипломатов, а также ввести новые санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.
По данным источников агентства, среди граждан, против которых американские власти намереваются ввести санкции, есть представители российского правительства и спецслужб. Имена не уточняются.
Ожидается, что Вашингтон объявит об этих мерах уже 15 апреля. Причиной такого решения являются приписываемые России кибератаки и вмешательство в выборы.
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин пообщались по телефону. Одной из тем для разговора стали хакеры и вмешательство в выборы. Американский лидер заявил, что США "будут действовать твёрдо, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы".
В конце марта Джон Байден также заявлял, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".
Кроме того, в феврале Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за всё "заплатить". По словам главы государства, дни агрессивных действий со стороны РФ – вмешательства в выборы и кибератак – для Америки прошли.
Комментарии
Чтобы планируемой встрече Байдена и Путина ничто не мешало?
Как весело смеялся Путин когда рассказывал о вмешательстве в 2016 году. Человек явно не отдупляет происходящее. Закончит как Муссолини.
И мы могли бы вести войну
Против тех, кто против нас,
Так как те, кто против тех, кто против нас,
Не справляются с ними без нас.
Наше будущее – туман.
В нашем прошлом – то ад, то рай.
Наши деньги не лезут в карман.
Вот и утро – вставай.
Я не люблю, когда мне врут.
Но от правды я тоже устал.
Я пытался найти приют,
Говорят, что плохо искал.
Я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам, –
Больше в несколько раз.
Вот это беда...
Дипломатов вышлют...
Санкции против 20 человек....
Как же мы дальше, жить то будем?
какого же дурака мы, вы выбрали. Его чуть ли на не посылают, а он разговоры-разговаривает с врагами РОССИИ-КРАСОТА!
15.04.2021 10:07
Владимир
ответил вызовом на словесный бой. Никаких разговоров, зря вы так.
Кстати Дональд Кук и другой кораблик в черном море будет встречен учениями нашими из нескольких серьезных кораблей и авиации, хорошо бы припугнуть пиндосов стрельбами так, чтобы опять весь гарнизон в психиатрию
А разговаривать нужно. Никак по другому достигнуть какого то нормального взаимодействия не получится.
Кстати давно предлагаю лишить их обогащенного урана, это 40% их энергетики.
Штаты уважают тольку силу, вот с позиции силы с ними и надо разговаривать.
И так же нагло как они. Однако мы имеем экономику встроенную в их систему, да еще народ вовлекли в вывод денег посредством биржи, вложения в их ценные бумаги, контроль МВФ нашего ЦБ, на их взляд мы должны молча кланяться при таком раскладе.
Смотрим на спектакль дальше.
15.04.2021 10:07
Владимир
какого же дурака мы, вы выбрали.
кто у нас Не дурак? кто способен поменять эту систему, ответьте мне пожалста.
среди граждан, против которых американские власти намереваются ввести санкции, есть представители российского правительства и спецслужб
Ну это же хорошие санкции, представители российского правительства и спецслужб не смогут размещать деньги в американских банках. что в этом плохого? А что мешает против всех наших чиновников санкции ввести? Вот санкции, которые по экономике бьют, хреновые, а против чиновников, кто возражает, даже полезно
А вот и новости, корабли Рузвельт и Дональд Кук испугались учений и решили не входить в черное море, пока учения не закончатся. Надеюсь наши учения перенесены на неопределенный срок)
А 10 дипломатов - это достаточно, почему не 12 или 20? Все дипломаты уже закончились или остальных оставили на потом?