16 тысяч барнаульцев выйдут на уборку мусора 15 апреля

Свыше 16 тысяч жителей Барнаула выйдут на уборку города в "чистый четверг", 15 апреля, рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Королёва.

"Большое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок во всех районах города, а также приведению в порядок памятников и мемориальных досок, очистке береговых линий, – цитирует Королёву пресс-центр мэрии. – К общественникам и рабочим МУП "Благоустройство и озеленение" могут присоединиться все желающие горожане".

В планах властей очистить более 15 тысяч квадратных метров газона и свыше 200 дворовых территорий. Для этого привлекут 66 единиц техники. Всех желающих призывают присоединиться к акции и заняться очисткой придомовой территории.

Напомним, общегородской субботник в Барнауле пройдёт в пятницу, 23 апреля. В городе будут собирать мусор, белить и высаживать деревья.