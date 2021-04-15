16 тысяч барнаульцев выйдут на уборку мусора 15 апреля

Свыше 16 тысяч жителей Барнаула выйдут на уборку города в "чистый четверг", 15 апреля, рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Королёва.
"Большое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок во всех районах города, а также приведению в порядок памятников и мемориальных досок, очистке береговых линий, – цитирует Королёву пресс-центр мэрии. – К общественникам и рабочим МУП "Благоустройство и озеленение" могут присоединиться все желающие горожане".
В планах властей очистить более 15 тысяч квадратных метров газона и свыше 200 дворовых территорий. Для этого привлекут 66 единиц техники. Всех желающих призывают присоединиться к акции и заняться очисткой придомовой территории.
Напомним, общегородской субботник в Барнауле пройдёт в пятницу, 23 апреля. В городе будут собирать мусор, белить и высаживать деревья.
Комментарии
о.. это сладкое слово ХАЛЯВА/ВОЛОНТЕРЫ
"Чистый четверг" в пятницу?
15.04.2021 09:10
Да, уж!
"Чистый четверг" в пятницу?
А что сегодня уже пятница?
вы че а? пришлось проверить- сегодня четверг!
Если бы каждый день недели, работали соответствующие службы по очистке города от мусора, которым платят деньги за это, то не надо было бы проводить чистый четверг и чистую пятницу за счет жителей города. Два раза обманули жителей: они заплатили деньги ЖКХ за уборку, а раз ЖКХ не работают, но денюжку положили себе в карман, то за них приходится выполнять жителям их работу
Согласен назовут модным словом - волонтеры. Хотя большинство выдут добровольно принудительно.
Город нужно убирать каждый день, а не раз в год. И убирать его должны соответствующие службы. Мы для чего налоги платим этому государству? Чтобы с метлами и лопатами потом по грязи лазить?
При сов.власти субботники были и в колхоз ездили на уборку и никто не возмущался.Боялись. Сов.вл. умела принять меры.