Главврач барнаульской поликлиники рассказал, что искали в медучреждении силовики

Главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов подтвердил информацию о том, что в медучреждении работали правоохранители. Об этом он рассказал в интервью "Толку".

"Да, в поликлинике действительно работали сотрудники главного управления МВД региона. И действительно речь шла о подозрении в экономических преступлениях, – пояснил Денисов. – Есть протоколы, где записаны показания свидетелей – сотрудников поликлиники – о том, какие действия привели к сложной ситуации в поликлинике".

Он уточнил, что по итогам проверок уголовного дела не возбудили, и отказался рассказывать, в чём именно заключались подозрения полицейских, сославшись на "этические моменты". Денисов подчеркнул, что руководство Минздрава Алтайского края в курсе происходящего и работает над исправлением ситуации.

Отметим, что 14-я поликлиника – самая крупная в Алтайском крае. Здесь работают 35 участков. В прошлом году поликлиника работала с огромной нагрузкой: на неё приходилось почти треть случаев заболевания пневмоний по краю.