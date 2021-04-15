Главврач барнаульской поликлиники рассказал, что искали в медучреждении силовики

Главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов подтвердил информацию о том, что в медучреждении работали правоохранители. Об этом он рассказал в интервью "Толку".
"Да, в поликлинике действительно работали сотрудники главного управления МВД региона. И действительно речь шла о подозрении в экономических преступлениях, – пояснил Денисов. – Есть протоколы, где записаны показания свидетелей – сотрудников поликлиники – о том, какие действия привели к сложной ситуации в поликлинике".
Он уточнил, что по итогам проверок уголовного дела не возбудили, и отказался рассказывать, в чём именно заключались подозрения полицейских, сославшись на "этические моменты". Денисов подчеркнул, что руководство Минздрава Алтайского края в курсе происходящего и работает над исправлением ситуации.
Отметим, что 14-я поликлиника – самая крупная в Алтайском крае. Здесь работают 35 участков. В прошлом году поликлиника работала с огромной нагрузкой: на неё приходилось почти треть случаев заболевания пневмоний по краю.
Комментарии
Плохо мусора работают
Кто будет планы выполнять?
какие возможно принять меры, чтобы сократить очереди.
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Поликлинику построить, 14 располагается в малосемейке.
Ужасная поликлиника, имею несчастье к ней относиться. Заболел в октябре, температура 39 - врач отказался приходить на дом, типо сам тащись в регистратуру, стой в очереди, бери талон, стой в очереди к дежурному терапевту. Анализ на Ковид брать октазывались, хотя все симптомы были, типо делаем только 65+ и у кого подтвержденная пневмония. С подтвержденным Ковидом на рентген и на забор крови тебя, который еле ноги волочит, направляют в детскую 14-ю, там толпа народу, благо хоть вход отдельный сделали, вот где рассадник ковида то был. Врачам вообще пофигу на тебя, что там с тобой, живой или сдох уже - наплевать абсолютно.
Поликлиника просто ужас, особенно терапевты - просто безграмотные, ничего не знают, ничего не хотят
Бездельники, котрых он по приходу часть разогнал, часть работать заставил, всё телеги пишут. Пора уже и привлекать за ложные доносы.
15.04.2021 11:16
- гость -
Лол, минздравовская дешевка вылезла.
да нормально всё!