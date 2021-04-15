Барнаулец вырастил в саду 1650 кустов конопли и попал под суд

Жителя Барнаула приговорили к трём с половиной годам лишения свободы условно за культивирование конопли на приусадебном участке, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
"Гражданин на своём приусадебном участке культивировал самопроизвольно выросшие всходы конопли, за которыми заботливо ухаживал, пропалывая от сорняков, поливая, и рыхля почву, – уточнили в ведомстве. – Для того чтобы верхушки конопли не были видны из-за забора, натянул поверх них сетку".
Прибывшие правоохранители насчитали 1650 кустов конопли, что признали особо крупным размером.
При этом фактов продажи наркосодержащего растения установлено не было – горожанин настаивал, что всё это для "собственного потребления". Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Комментарии
Душат аграриев
А если он хотел из конопли, веревки делать?? что за беспредел??? Лучше бы со спайсами и солями максимально боролись!!!!!!
Коноплю не обоснованно запретили. Может наступит в свое время когда ее опять легализуют, ибо произвести с нее реально можно много, начиная с пластика и кончая лекарствами. Свободу Деточкину!
так когда успел, прошлым летом?
Свободу Траве!