Барнаулец вырастил в саду 1650 кустов конопли и попал под суд

Жителя Барнаула приговорили к трём с половиной годам лишения свободы условно за культивирование конопли на приусадебном участке, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Гражданин на своём приусадебном участке культивировал самопроизвольно выросшие всходы конопли, за которыми заботливо ухаживал, пропалывая от сорняков, поливая, и рыхля почву, – уточнили в ведомстве. – Для того чтобы верхушки конопли не были видны из-за забора, натянул поверх них сетку".

Прибывшие правоохранители насчитали 1650 кустов конопли, что признали особо крупным размером.

При этом фактов продажи наркосодержащего растения установлено не было – горожанин настаивал, что всё это для "собственного потребления". Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.