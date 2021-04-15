В России стартовала отправка призывников в армию

Отправка призывников со сборных пунктов в российские войска началась 15 апреля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Каждый новобранец в обязательном порядке прошёл тестирование на коронавирус, также их обеспечили медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования. В дальнейшем призывники смогут пройти и вакцинацию от инфекции.

Напомним, что весенний призыв стартовал в России 1 апреля. В армию призовут 134 650 россиян в возрасте от 18 до 27 лет. В работе военкоматов задействовали сотрудников, которые уже перенесли COVID-19 либо прошли вакцинацию от него.