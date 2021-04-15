Подросток на велосипеде попал под колёса автомобиля в алтайском селе

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста и водителя микроавтобуса произошло в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария случилась днём 14 апреля в селе Онгудай на улице Советской.

По данным полиции, 39-летний водитель ГАЗ-221727 на нерегулируемом перекрёстке допустил наезд на 15-летнего велосипедиста, который "внезапно выехал на проезжую часть дороги перед близко движущимся автомобилем".

Подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель при этом был трезвым. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.