Подачу тепла и горячей воды частично ограничат в Барнауле 19 и 21 апреля

Фото: СГК Барнаул

Отключение отопления и горячей воды коснётся части потребителей барнаульской ТЭЦ-3. Произойдёт это 19 и 21 апреля. Ограничения связаны с испытанием сетей на максимальную температуру теплоносителя по контуру теплоэлектроцентрали, сообщили в Telegram-канале СГК Барнаул.

В эти дни отопление отключат на с 10:00 до 20:00 для детских и лечебных учреждений. Горячая вода при этом будет отключена только для категории потребителей с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения, калориферными установками и отопительными системами с непосредственной схемой присоединения. Уточнить сведения о внутридомовом оборудовании можно в своей управляющей компании.

Остальных потребителей отключения не коснутся, подчеркнули в СГК.

В случаях обнаружения парений и выбросов воды на поверхность трубопроводов рекомендуется звонить в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 599-715.