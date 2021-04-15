Торговый центр "Мария-Ра" могли построить в Барнауле на месте Дворца спорта

Большой торговый центр "Мария-Ра" планировали возвести на месте Дворца спорта и зрелищ в Барнауле. Известные алтайские бизнесмены Евгений и Александр Ракшины пытались приобрести объект в 2018 году у Крайсовпрофа. В итоге ледовую арену купил бизнесмен Михаил Дроздов за 90 миллионов рублей, об этом в большом интервью рассказал глава алтайских профсоюзов Иван Панов.

"Дворец спорта пытались заполучить многие известные бизнесмены. У нас хотели купить ледовую арену, чтобы построить на этом месте очередной торговый центр с известным названием "Мария-Ра". Но я сам был против, чтобы Дворец спорта после продажи использовали не по назначению", – сказал Панов.

По словам главы алтайских профсоюзов, он изначально хотел продать ледовую арену именно бизнесмену Михаилу Дроздову, который отремонтировал объект и превратил ледовый дворец в один из самых современных в Сибири. Сумма сделки, несмотря на разные цифры, мелькавшие в СМИ, составила 90 миллионов рублей. Эти деньги пошли на деятельность Крайсовпрофа.

"Я особо и не скрывал её, хотя в прессе мелькали разные цифры: от 30 до 200 миллионов. На продаже Дворца спорта мы заработали 90 миллионов рублей. Своими силами мы бы ледовый дворец никогда не отремонтировали. Нам повезло, что в Барнауле нашёлся такой фанат хоккея, как Михаил Дроздов", – добавил Иван Панов.

Как неоднократно писал amic.ru, в августе 2018 года Дворец спорта и зрелищ, принадлежавший профсоюзам, закрыли по решению суда. Находиться внутри сооружения стало небезопасно. Крайсовпроф попытался избавиться от ледовой арены. Объект пыталось выкупить правительство Алтайского края, но предложило очень мало: около 40 миллионов. В итоге после нескольких месяцев переговоров Дворец спорта купил бизнесмен Михаил Дроздов. Он сделал капитальный ремонт спортивного сооружения и переименовал его в "Титов-Арену".

Полное интервью с Иваном Пановым читайте по ссылке.