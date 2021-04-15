Торговый центр "Мария-Ра" могли построить в Барнауле на месте Дворца спорта

Большой торговый центр "Мария-Ра" планировали возвести на месте Дворца спорта и зрелищ в Барнауле. Известные алтайские бизнесмены Евгений и Александр Ракшины пытались приобрести объект в 2018 году у Крайсовпрофа. В итоге ледовую арену купил бизнесмен Михаил Дроздов за 90 миллионов рублей, об этом в большом интервью рассказал глава алтайских профсоюзов Иван Панов.
"Дворец спорта пытались заполучить многие известные бизнесмены. У нас хотели купить ледовую арену, чтобы построить на этом месте очередной торговый центр с известным названием "Мария-Ра". Но я сам был против, чтобы Дворец спорта после продажи использовали не по назначению", – сказал Панов.
По словам главы алтайских профсоюзов, он изначально хотел продать ледовую арену именно бизнесмену Михаилу Дроздову, который отремонтировал объект и превратил ледовый дворец в один из самых современных в Сибири. Сумма сделки, несмотря на разные цифры, мелькавшие в СМИ, составила 90 миллионов рублей. Эти деньги пошли на деятельность Крайсовпрофа.
"Я особо и не скрывал её, хотя в прессе мелькали разные цифры: от 30 до 200 миллионов. На продаже Дворца спорта мы заработали 90 миллионов рублей. Своими силами мы бы ледовый дворец никогда не отремонтировали. Нам повезло, что в Барнауле нашёлся такой фанат хоккея, как Михаил Дроздов", – добавил Иван Панов.
Как неоднократно писал amic.ru, в августе 2018 года Дворец спорта и зрелищ, принадлежавший профсоюзам, закрыли по решению суда. Находиться внутри сооружения стало небезопасно. Крайсовпроф попытался избавиться от ледовой арены. Объект пыталось выкупить правительство Алтайского края, но предложило очень мало: около 40 миллионов. В итоге после нескольких месяцев переговоров Дворец спорта купил бизнесмен Михаил Дроздов. Он сделал капитальный ремонт спортивного сооружения и переименовал его в "Титов-Арену".
Полное интервью с Иваном Пановым читайте по ссылке.
Комментарии
Норм отжал, можно сказать задарма
Раньше был дворец спорта, а сейчас ссаная коробка. Архитектор недоучка
было бы удобно. жильцам барнаульской крепости в цум далековато будет ходить
Подождите, еще не вечер.
Сумма сделки, несмотря на разные цифры, мелькавшие в СМИ, составила 90 миллионов рублей. Эти деньги пошли на деятельность Крайсовпрофа.
проели деньжата. прихватизаторы потихоньку проедают госсобственность, а ведь это наши деды и бабки ее создавали.
15.04.2021 12:29 - гость -
Согласна. Хрень получилась.
А 90'000'000 рублей это была максимально возможная цена за такой объект? То есть, за 110'000'000, например, уже точно никто бы не купил?
Не быват так, чтоб цена за общественный объект, которая озвучена, была бы конечной... Похлопайте по карманам у лиц, принимавших решения о продаже
Митенька ржевский
+1000000!!!
90 официально + 10 "в уме" например
Там одна земля в центре города сколько стоит?