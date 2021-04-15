Барнаулец получил 17 лет колонии за сожжённого на рынке мужчину

Присяжные вынесли вердикт 39-летнему барнаульцу, которого обвиняли в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Суд учёл мнение присяжных и назначил мужчине наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, летом 2020 года мужчина поссорился с продавцами на рынке "Докучаево". За торговцев вступился 56-летний покупатель. Злоумышленник после конфликта ушёл, однако вскоре вернулся с 1,5-литровой бутылкой бензина, облил оппонента и поджёг. Пострадавшего госпитализировали с 50% ожогов тела, однако позднее он скончался в больнице.

Помимо срока в колонии, суд назначил убийце ещё и выплату моральной компенсации жене погибшего в размере 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.