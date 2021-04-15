H2O – новое золото. Семь фактов о грязной воде и санитарии

А вы знали, что каждые трое из десяти жителей нашей прекрасной планеты не имеют доступа к безопасной воде? А то, что каждый год 300 тысяч детей умирают от болезней, вызванных грязной водой? Загрязнение воды становится самой большой проблемой нашего мира. А H2O всё чаще называют "голубым золотом". Экологи уже давно призывают бережнее относиться к этому ресурсу и уверяют, что изменить ситуацию в силах каждого. Если люди будут перерабатывать мусор, использовать меньше пластика, тратить меньше воды, то уже вскоре мы увидим положительные результаты. Одна из важнейших целей, которую поставила себе ООН, – обеспечить рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех. Однако чтобы к 2030 году обеспечить доступ к безопасной воде для всех людей, странам необходимо удвоить усилия.



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