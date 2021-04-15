Алтайский депутат раскритиковал отдых в Белокурихе

Депутат АКЗС Сергей Писарев обрушился с критикой на отель в Белокурихе, назвав три основные детали, которые вызвали его недовольство. Первой причиной расстройства стала шоколадка с надписью Kazakhstan.
"Я же житель Алтая и мне противно, что руководители курорта не думают о том, что Алтай нужно позиционировать, – написал Писарев на своей странице в Instagram. – Неужели трудно заказать шоколадки "Алтай" или "Белокуриха"? Почему вы так не любите себя???"
Вторым раздражающим фактором стало отсутствие заварника.
"Чайник есть. Чашки есть. Заваривать не в чем. Ну почему??? Почему вы портите людям настроение???" – возмутился политик.
Окончательно испортила депутату отдых кровать, которую, по словам Писарева, даже односпальной назвать нельзя, а только "полуспальной".
Напомним, Республика Алтай и Алтайский край стали лидерами в Сибири по дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2021 году. Стоимость проживания, питания и лечения в Алтайском крае составила в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки, а в Республике Алтай – 4460 рублей.
Комментарии
Носятся с этой Белокурихой , как дурень.....
Аха, заварник ему подавай, может ещё и кофу в постель......
Неоднократно бывал в Белокурихе - в восторге от шоколадки "Казахстан"
Заварник однозначно не нужен - вещь сугубо индивидуальная, так же как кальян кстати.
Кровати такие большие, что до соседки не дотянуться.
Может с настроением изначально было что то не так.
Не годится мужчине такие капризы высказывать - шоколадка не та, и о боже заварника нет.
Верно говорит. Это все равно что из туалета убрать туалетную бумагу. Тут от негодования и на стенах отзыв будет чем написать.
В жизни каждого мужчины наступает момент когда становится важнее во что шоколадка одета
15.04.2021 15:39
гость
Неоднократно бывал в Белокурихе - в восторге от шоколадки "Казахстан"
Ну так потому его и предлагают, что он самый вкусный)
Сергей Викторович, вот Вы обиделись на шоколад Казахстан. А вы что думаете, что казахи согласятся на своих шоколадках писать Алтай или Белокуриха. Или Вы предлагаете взять плитку пластелина и продавать, её как шоколад? Вы заседаете во власти, но не надо отрываться от жизни. У нас в России где-то ещё добавляют какао масло в шоколад? Везде пальмовое масло. А шоколад Казахстан покупают из-за качества, вот и продают его в Белокурихе. Просьба к Вам, как к депутату АКЗС, - а Вы бы не могли инициировать ограничение ввоза пальмового масла на территорию Алтайского края, внести его в список запрещённых товаров.
По моим личным наблюдениям (и не только моим) лучшие продукты питания на территории бывшего СССР выпускают в Казахстане, Белоруссии и на Украине ( правда украинских продуктов почти не стало в магазинах. У нас же в России, в том числе и в Алтайском крае везде в составе продуктов, где должны быть жиры пальмовое масло или ещё что-то, но не то что надо.
15:43 - "Это все равно что из туалета убрать туалетную бумагу"
Под столом!
Сравнение интеллектуала: заварник с туалетной бумагой
да уж...
А 90% жителей и такой не могут позволить.
а что там делать сейчас в Белокурихе? Клизмы лечебные принимать?
Чайник есть. Чашки есть. Заваривать не в чем.
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Хоть в емкости из под картофельного пюре, сметаны или в консервной банке, в той же чашке.
А чего им стараться? Спрос на отдых есть и стабильный, даже при ценах как в Сочи. Белокуриха давно один из самых дорогих курортов, их сайты и букинг в помощь. Если бы за клиента надо было бороться, тогда да...
Если бы за клиента надо было бороться
Отдых в Сочи резко подорожал после закрытия Турции.
..в среднем отдых в курортном городе подорожал на 50 процентов. Эксперт также отметила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20 процентов, а другие — на 100.
болото эта белокуриха. дорого и никакой конкуренции.
зачем заварник если чай в пакетиках
если эстет - есть ситечко )))
Хайпует директор кроликов
Молодец! За такие деньги можно и нормальный шоколад выложить и заварочный чайник поставить , а то дожили уже до крайности:
"зачем заварник если чай в пакетиках" или еще лучше:
"Хоть в емкости из под картофельного пюре, сметаны или в консервной банке, в той же чашке."
Давайте в отеле, который зовется 5-ю звездами поставим емкость с кипятильником поставим и электроплитку со спиралью.
А был бы заварник, что тогда?... "а где ситечко???"
Курорт Белокуриха вырос на плечах сельских жителей. Какого сервиса вы от них ждёте? Надо не стыдиться что это колхоз, надо это подчёркивать, как самобытность. У всей России сейчас именно такая политика, благодаря нашему великому и незаменимому туркменбаши. Единорос Писарев должен это понимать сам!