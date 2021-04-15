Алтайский депутат раскритиковал отдых в Белокурихе

Депутат АКЗС Сергей Писарев обрушился с критикой на отель в Белокурихе, назвав три основные детали, которые вызвали его недовольство. Первой причиной расстройства стала шоколадка с надписью Kazakhstan.

"Я же житель Алтая и мне противно, что руководители курорта не думают о том, что Алтай нужно позиционировать, – написал Писарев на своей странице в Instagram. – Неужели трудно заказать шоколадки "Алтай" или "Белокуриха"? Почему вы так не любите себя???"

Вторым раздражающим фактором стало отсутствие заварника.

"Чайник есть. Чашки есть. Заваривать не в чем. Ну почему??? Почему вы портите людям настроение???" – возмутился политик.

Окончательно испортила депутату отдых кровать, которую, по словам Писарева, даже односпальной назвать нельзя, а только "полуспальной".

Напомним, Республика Алтай и Алтайский край стали лидерами в Сибири по дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2021 году. Стоимость проживания, питания и лечения в Алтайском крае составила в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки, а в Республике Алтай – 4460 рублей.