Стратегическое партнёрство. Два крупных предприятия Алтая начали набирать сотрудников

В 2020 году ООО "ВелКен" и сельхозпредприятие ЗАО "Кулундинское" заключили договор о стратегическом партнёрстве. Представители компаний рассказали порталу amic.ru, зачем им нужно сотрудничество, какую выгоду получат жители района, а также какие вакансии есть на предприятии.

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История ЗАО "Кулундинское" насчитывает более 60 лет, это крупнейшее зерноводческое хозяйство, созданное в марте 1954 года во время освоения целинных и залежных земель. Хозяйство, давшее России многие тонны хлеба. В 1974 году оно было отмечено высшей государственной наградой – орденом Ленина. В связи с засухой последних двух лет компания оказалась в сложной финансовой ситуации. Низкая урожайность – низкие доходы.

В 2020 году для ЗАО "Кулундинское" начался новый важный этап в развитии: у хозяйства появился надёжный стратегический партнёр ООО "ВелКен".

Компания "ВелКен", основанная в 2000 году, на протяжении многих лет демонстрирует стабильное и успешное развитие – сегодняшний лидер по переработке семян и ядра подсолнечника в Сибирском Федеральном округе, занимает четвёртое место в России по этому виду деятельности.

Свою продукцию "ВелКен" поставляет как на внутренний рынок Российской Федерации, так и на экспорт. Производимая продукция – семечки известных брендов "Зум-Зум" и "Алтайские семечки" высокого качества, поэтому очень востребована на рынке. Ежегодный прирост объёмов реализации продукции составляет 15%.

"Хорошего партнёра заполучило ЗАО "Кулундинское". Партнёра, с которым смело можно строить планы на будущее. Совместно с "ВелКен" мы разработали план поэтапного засеивания земли в течение двух лет. Мы уже определили объём посевных работ на весну 2021 года. Так, часть земель подготовлена к посеву ещё с осени 2020 года и данные земли в ближайшее время будут засеяны на 50% подсолнечником и на 50% пшеницей. Для этого уже закуплены засухоустойчивые гибридные семена подсолнечника и элитные семена яровой пшеницы", – отмечает директор хозяйства Валерий Петрович Морозов.

Остальная же земля будет тщательно готовиться к следующему посевному году и поэтапно вводиться в оборот. В соответствии с почвенно-климатическими условиями, в которых находятся земли ЗАО "Кулундинское", и требованиями технологий современного полеводства разработан план агротехнических мероприятий, включающий в себя подбор сельскохозяйственной техники, семян, системы питания и защиты растений.

Обновлён парк посевной техники – приобретены две дисковые бороны для закрытия влаги фирмы "Амазон" (Германия), а также анкерный посевной комплекс и 16-рядная сеялка точного высева. Три "Джон-Дира" прошли капитальный ремонт в официальном сервисном центре и на них установили системы автопилота, что позволяет вести качественный сев и в ночное время. В полной готовности к посевной и вся прочая техника.

Прошлой осенью, впервые за много лет, в хозяйстве была проведена зяблевая обработка посевных площадей. По словам директора ЗАО "Кулундинское" Валерия Морозова, это должно обеспечить достаточное количество продуктивной влаги для будущего урожая подсолнечника и пшеницы. А чтобы застраховать посевы от возможных форс-мажоров степного земледелия, предприятие уже законтрактовало необходимый объём минеральных удобрений, разработало систему защиты культур от болезней.

Ответственность прежде всего

ООО "ВелКен" является социально ответственным работодателем, обеспечивает соблюдение требований трудового законодательства, а также предоставляет своим работникам дополнительные льготы и гарантии, реализует социальные программы поддержки сотрудников.

Любой труд на предприятии достойно оплачивают. По итогам 2020 года средняя заработная плата здесь составила 34 006 рублей. Для сравнения: среднемесячная начисленная заработная плата работников производств пищевых продуктов в Алтайском крае в этот период составляла 25 630 рублей.

Требуются профессионалы

Создание дополнительных рабочих мест в Кулундинском районе – актуальная тема для "ВелКен". В настоящее время в ЗАО "Кулундинское" укомплектовывается штат высококвалифицированных специалистов. Объявлен набор кадров на должности: механизаторы, агрономы, инженеры, механики. Также формируется кадровый резерв бухгалтерской службы.

По вопросу трудоустройства можно обратиться по телефонам: 8 (3852) 31-48-28, 8 903-911-55-77 (Анна Шевченко), а также оставить заявку на сайте velken.ru в разделе "Вакансии".