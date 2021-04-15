Алтайских ритуальщиков наказали за принижение заслуг конкурентов

Антимонопольщики восстановили право компании в сфере ритуальных услуг на честную конкуренцию, сообщили amic.ru в пресс-службе УФАС России по Алтайскому краю.

В ведомство обратился представитель ООО "Городская похоронная служба" (Камень-на-Оби) с жалобой, что конкурент принижает его заслуги.

"Публикуя сведения о своей деятельности на собственном сайте, компания заявляла, что является единственной фирмой в г. Камень-на-Оби и Каменском районе, оказывающей полный комплекс ритуальных услуг, – уточнили в антимонопольном управлении. – Однако в ходе проверки УФАС заявленное в рекламе ООО "Услуга+" "превосходство" перед конкурентами в части комплексности оказываемых услуг в организации похорон не подтвердилось и информация признана недостоверной".

В связи с этим компанию обязали не распространять недостоверные сведения. Требование антимонопольщиков исполнено в срок. В связи с этим ритуальщиков освободили от административной ответственности за недобросовестную конкуренцию.

Ранее алтайское краевое УФАС возбудило дело о незаконной контекстной рекламе абортов от барнаульской клиники "Мать и Дитя". Объявления распространялись с помощью сервисов Google, и теперь правонарушителям грозит административная ответственность.