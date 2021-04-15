Клиенты ВТБ стали чаще делать переводы в мобильном банке

Пользователи ВТБ Онлайн за первый квартал 2021 года совершили 64 миллиона переводов на сумму более 500 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. Чаще всего клиенты переводили деньги через систему быстрых платежей (СБП). По объёму пока лидируют переводы с карты на карту.

В рамках СБП пользователи совершили 21,6 миллиона транзакций, общий объём которых составил 119 миллиардов рублей. По карточным переводам – 20 млн транзакций на сумму 182 млрд рублей. При этом средний чек по переводам с карты на карту оказался вдвое выше.

"Клиенты ВТБ всё активнее пользуются цифровыми каналами для переводов – объём транзакций стабильно растёт каждый месяц. В январе-марте этого года клиенты воспользовались нашими сервисами для перевода на сумму более полутриллиона рублей, это вдвое превышает результат первого квартала 2020 года и почти на 10% – четвёртого квартала, который традиционно является рекордным", – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В первом квартале ВТБ Онлайн запустил более 70 обновлений для своих пользователей. Так, в январе банк в три раза увеличил максимальную сумму разового перевода через систему быстрых платежей – до 150 тысяч рублей. Ежемесячный лимит вырос почти в семь раз – до 2 млн рублей.

Среди последних изменений – поиск контактов в адресной книге не только на кириллице, но и на латинице, справочник с десятью самыми популярными банками в рамках переводов по СБП, подсказки для переводов с кредитных карт.