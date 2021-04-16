Пятница, 16 Апрель, 08:54

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,98
€ 92,23
9°


4675153 +8944
Обь
247см +33

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Соблазнительные объёмы. Самые знаменитые модели plus-size

, ИА "Амител"
Эти девушки не стесняются никого и ничего
Фото: @taralynn

Фото: @taralynn

Пока некоторые девушки изнуряют себя диетами в преддверии летнего сезона, другие, радуясь своему телу, снимаются для журналов и купаются в лучах обожания. Почти все они стеснялись своей внешности в детстве, но со временем побороли комплексы и стали настоящими звёздами.

Эшли Грэм, 90 кг

Тесс Холлидей, 150 кг

Тара Линн, 80 кг

Флавия Ласерда, 84 кг

Александра Дейнега, 78 кг

Искра Лоуренс, 88 кг

Лирис Кросс

Велвет Д’Амур, 139 кг

Известные модели plus size

Фото: Legion-Media

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

16.04.2021 07:34
Дюша Метёлкин

как это развидеть?

16.04.2021 08:21
- гость -

килограммы целлюлита на жопах...

16.04.2021 08:22
гость

спасибо. блинчики решил сегодня не ЖРАТЬ! )))

16.04.2021 08:36
- гость -

У большинства критикующих мужчин такая своя дома имеется )))

16.04.2021 08:41
- гость -

в рот мне ноги - какие женщины!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
08:51
Депутат Госдумы предложил отправить Ольгу Бузову в космос 2
08:39
Активный ледоход начался в Барнауле. Онлайн-видеотрансляция 0
08:28
Трамвайный вагон сошел с рельсов в Барнауле 3
08:15
Во всём виновата любовь. Как в детдоме Барнаула объяснили случай с "избиением ребёнка" 2
08:01
Путин на заседании с Томенко призвал убрать унизительную бюрократию в социальной сфере 9
07:48
Власти одобрили получение второго "дальневосточного гектара" при освоении первого 0
07:32
Соблазнительные объёмы. Самые знаменитые модели plus-size 5
07:20
Уже на Алтае. Как работает вакцина от "Вектора" и чем она отличается от "Спутника V"? 1
07:10
Алтай вдоль и поперек: в Барнауле пройдет международный туристский форум 0
07:02
Владимир Путин назвал главную национальную цель России 13
06:47
"Как воздух нужна". Томенко попросил Москву продлить льготную ипотеку для Алтайского края 5
06:33
Онколог назвал неочевидные причины возникновения рака 0
06:17
Пятерых игроков "Динамо-Барнаул" отстранили от футбола на год 2
06:03
22-градусную жару и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 16 апреля 0
23:47
Такой день. Пожар на АЗС и ледоход на Оби в Барнауле 0
23:17
МИД РФ: США поставили под сомнение целесообразность использования доллара 3
22:48
Алтайский край вошёл в число лидеров по уголовным делам о невыплате зарплаты 0
22:12
Правительство утвердило меры помощи туристическим компаниям 0
21:47
Депутаты сняли с повестки вопрос об отставке мэра Бийска 0
21:12
Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах 2
20:47
Следком возбудил уголовное дело из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2 3
20:09
Учёные изменили прогноз магнитной бури в апреле 0
19:54
Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России 0
19:31
Свыше сотни дорог отремонтируют в Алтайском крае по нацпроекту 4
19:09
"Оставляет желать лучшего". Песков оценил спрос на вакцинацию от COVID-19 в России 1
18:54
Директора бийской компании осудят за растрату 34 млн рублей 1
18:27
Зарплата российских космонавтов вырастет до 500 тысяч рублей 6
18:11
Аркадий Ротенберг вложит 2,4 млрд рублей в горнолыжный кластер на Алтае 5
17:54
Вертолётную площадку для экстренной эвакуации больных построили в Камне-на-Оби 1
17:42
Большинство водителей Алтайского края "завалили" тест на знание ПДД 1
17:29
Пенсионер врезался на скутере в дерево и потерял ногу 2
17:17
СГК перевела барнаульскую ТЭЦ-2 в штатный режим работы 1
17:04
Новостройки в Барнауле могут подорожать ещё на 15% 5
16:53
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Горе в Барнауле 0
16:41
Apple против Xiaomi: какие смартфоны предпочитают в Барнауле, Бийске и Рубцовске 3
16:29
Самая красота ещё впереди. Активный ледоход в Барнауле начнётся в течение нескольких часов 0
16:16
СК возбудил уголовное дело из-за падения дерева на жителя Барнаула 5
16:05
Ани Лорак похвасталась стройными ногами на пляжном фото 10
15:53
Алтайских ритуальщиков наказали за принижение заслуг конкурентов 0
15:44
Клиенты ВТБ стали чаще делать переводы в мобильном банке 1
15:31
Почти 9 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:16
Алтайский депутат раскритиковал отдых в Белокурихе 27
15:01
Водитель бензовоза пострадал при пожаре на АЗС в Барнауле 5
14:50
Внедорожник отлетел на ограждение после столкновения с легковушкой в Барнауле 3
14:37
Ледоход начался в Барнауле. Онлайн-видеотрансляция 3
14:30
Алтайский край вошёл в число регионов, где пройдёт мониторинг школьного питания 1
14:17
H2O – новое золото. Семь фактов о грязной воде и санитарии 0
14:04
Первый пятизвёздочный отель появился в Алтайском крае 11
13:55
Губернатор Новосибирской области привился от коронавируса 1
13:44
АЗС загорелась в Барнауле 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.