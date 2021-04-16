Пока некоторые девушки изнуряют себя диетами в преддверии летнего сезона, другие, радуясь своему телу, снимаются для журналов и купаются в лучах обожания. Почти все они стеснялись своей внешности в детстве, но со временем побороли комплексы и стали настоящими звёздами.
Эшли Грэм, 90 кг
Тесс Холлидей, 150 кг
Тара Линн, 80 кг
Флавия Ласерда, 84 кг
Александра Дейнега, 78 кг
Искра Лоуренс, 88 кг
Лирис Кросс
Велвет Д’Амур, 139 кг
Фото: Legion-Media
Комментарии
как это развидеть?
килограммы целлюлита на жопах...
спасибо. блинчики решил сегодня не ЖРАТЬ! )))
У большинства критикующих мужчин такая своя дома имеется )))
в рот мне ноги - какие женщины!