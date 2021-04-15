Пенсионер врезался на скутере в дерево и потерял ногу

Житель Башкирии во время движения на скутере не справился с управлением, в результате чего ему оторвало ногу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

На помощь 62-летнему пострадавшему мужчине незамедлительно прибыли спасатели, дежурившие на переправе через реку Уршак в районе села Булгаково. Сельчанину оказали первую помощь и перевезли его на лодке к подъехавшей скорой.

Напомним, 11 апреля в алтайском городе Рубцовске пассажирка Lexus погибла при столкновении внедорожника с остановкой, забором, автомобилем и домом.