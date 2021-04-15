Ани Лорак похвасталась стройными ногами на пляжном фото

Певица Ани Лорак порадовала своих поклонников фото с пляжного отдыха на Мальдивах. Исполнительница изображена в кадре в купальнике и мини-шортах.

Подписчики Лорак восхитились её стальным прессом и длинными стройными ногами. "Какая вы красивая и худенькая"; "Вот это ноги! Вы просто обворожительная!"; "Этими ногами да по подиуму! Шикарная! Самая лучшая, Алечка!" – написали фанаты.

Напомним, концерт Лорак в Барнауле в очередной раз перенесли из-за пандемии коронавируса. Изначально мероприятие должно было состояться 23 апреля 2020 года, затем 29 октября 2020 года. Потом концерт перенесли на 20 апреля 2021-го. Теперь же мероприятие намечено на 25 февраля 2022 года.