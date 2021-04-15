Apple против Xiaomi: какие смартфоны предпочитают в Барнауле, Бийске и Рубцовске

В МТС проанализировали рынок смартфонов в первом квартале 2021 года. С начала года объём продаж девайсов в Барнауле сократился на 43%, при этом средняя стоимость выросла на 72% и составила 24 тысячи рублей. В Бийске и Рубцовске объём продаж смартфонов также сократился на 45% и 53% соответственно, а средняя цена устройств составила 23 тысячи рублей (+82%) и 24 тысячи рублей (+113%).

В Барнауле аналитики МТС выделили смещение спроса в сторону премиальных моделей. Так, продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 44%, а на первом и втором месте в рейтинге смартфонов находятся модели Apple iPhone 11 с объёмом памяти на 128 и 64 гигабайт. На третьем и четвертом месте – Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A. Замыкает список Samsung A12.

Бийчане солидарны с барнаульцами: там в первую пятёрку также попали две модели "яблочных" смартфонов. Для жителей Рубцовска фаворитом стал Xiaomi Redmi – в топ-5 вошли четыре модели этого бренда и один Samsung А02.

Жители региона стали больше внимания уделять и выбору смартфона: по данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами о мобильных телефонах за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трёх лет. Популярность дорогих устройств также растёт за счёт выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек.