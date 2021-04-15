В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Горе в Барнауле

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander пострадал в результате столкновения с Lada Vesta в Барнауле, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 15 апреля в 11:25 на Горе в районе пересечения улиц Аванесова и Ломоносова.

"Водитель – мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, при повороте налево по зелёному сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением водителя – мужчины 1974 года рождения", – уточнили в ведомстве.

Автомобилист, находившийся за рулём внедорожника, получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.