Утро новой жизни. Блогер Елена Чинчин приглашает на женский марафон "Пробуждение"

Практически каждая женщина хоть раз испытывала чувство апатии, усталости и разочарования в жизни. Более того, многих эти состояния посещают регулярно. Если их игнорировать, неудовлетворённость перетекает в хроническую форму и становится образом жизни. Женщина теряет свою энергию, у неё пропадает "огонь" в глазах.

И отношения в паре, и личное мироощущение женщины зависят от того, умеет ли она распоряжаться своей энергией, может ли соблюдать баланс между "брать" и "отдавать". Те, кто страдают от хронической усталости, разрываются между работой и домом, чувствуют напряжение в отношениях с близкими, должны в первую очередь найти, что забирает их внутренний ресурс. Разобраться в этом помогает женщинам блогер-миллионник, счастливая жена и многодетная мама Елена Чинчин.

Специально для тех, кто устал и хочет "проснуться", Елена Чинчин запускает марафон "Пробуждение". Это онлайн-курс, который включает в себя полезные практики и ритуалы, аудио- и видеолекции, прямые эфиры и, конечно, общение с Еленой.

Марафон "Пробуждение" направлен на то, чтобы помочь женщинам:

понять, как жить "для себя" и "про себя";

зажечь внутренний огонь;

научиться правильно желать и мечтать;

убрать блоки и установки, которые мешают развиваться.

"Утро, когда ты проснулась без настроения или усталой, когда на тебе слишком много задач, когда материнство выглядит бесконечным "днём сурка", а тебе кажется, будто ты живёшь не своей жизнью – это история не о тебе! Каждая женщина пришла в этот мир быть красивой, сексуальной, радостной – быть собой. И моё предназначение – напоминать женщинам об этом. В моём марафоне "Пробуждение" я расскажу, как одно утро может изменить всю жизнь", – рассказывает Елена Чинчин.

Участниц марафона также ждут подарки от Елены: личная часовая онлайн-сессия, сертификат на украшения от Zolotoff, организация фотосессии и элегантное колье-спичка.

Участвовать в марафоне может любая женщина из любой точки мира – главное, чтобы был доступ к интернету. Подробнее узнать о марафоне можно в инстаграм-аккаунте Елены Чинчин, а также по ссылке.