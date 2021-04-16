Владимир Путин назвал главную национальную цель России

Президент России назвал главной национальной целью России улучшение жизни граждан. Об этом он заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Говоря о национальных целях, глава государства отметил, что "главная из них – чтобы граждане жили лучше".
"В больших городах, малых населённых пунктах, на всём нашем огромном пространстве", – цитирует его слова ТАСС.
В регионах качество жизни будут оценивать в рамках ежегодного рейтинга. По словам путина, составлять его необходимо с учетом мнения местных жителей. Ранее он поручил АСИ совместно с комиссией Госсовета проработать методику оценки качества жизни граждан в регионах. Результаты таких рейтингов будут обсуждать на заседаниях набсовета агентства.
Комментарии
Солженицын: национа́льная идея - сбережение народа.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...
Промчалися страшные грозы,
Победа настала кругом.
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда.
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет. ©
мне одному стало страшно от таких слов?
Обрезного?
Чтобы граждане жили лучше, просто убери сапог с горла и .... исчезни.
Президент России назвал главной национальной целью России улучшение жизни граждан - очевидно он так развлекается и глумится над населением?!
Какое может быть улучшение если он рассорился со всем миром, затевает войнушки, уничтожает оппонентов, заявляет что средний класс это 17 тысяч на человека и что стране выгоден низкий рубль, но высокий курс вражеских денег - доллара!!!
глава государства отметил, что "главная из них – чтобы граждане жили лучше".
Какие однако хорошие слова, да только веры уже тебе нет. Твой девиз:"Друзьям всё,народу,что останется".
Поставь гражданам на горло пиндосский сапог и всем станет хорошо, как в 90-е
Капитализм с человеческим лицом?
Жить станет лучше, жить станет веселее.
16.04.2021 08:28
гость
Наивный ты, если мягко сказать!
Самые жестокие войны, это войны внутри страны - гражданские, а самые жестокие оккупанты - это не мифические заокеанские пиндосы, а доморощенная братва, захватившая власть и поправшая Конституцию...
Говоря о национальных целях, глава государства отметил, что "главная из них – чтобы граждане жили лучше".
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Простите, кажется, и в прошлом году такую же цель ставили! И лет десять назад Света из Иваново докладывала президенту, что "жить стали более лучше"!
Что же врали тогда СМИ? Теперь заживем?
Ну все, готовьтесь! Ждите громкие посадки после выборов. Времена НЭПа закончились. Собирайте вещи первой необходимости, господа чиновники и депутаты!