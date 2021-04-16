Владимир Путин назвал главную национальную цель России

Президент России назвал главной национальной целью России улучшение жизни граждан. Об этом он заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Говоря о национальных целях, глава государства отметил, что "главная из них – чтобы граждане жили лучше".

"В больших городах, малых населённых пунктах, на всём нашем огромном пространстве", – цитирует его слова ТАСС.

В регионах качество жизни будут оценивать в рамках ежегодного рейтинга. По словам путина, составлять его необходимо с учетом мнения местных жителей. Ранее он поручил АСИ совместно с комиссией Госсовета проработать методику оценки качества жизни граждан в регионах. Результаты таких рейтингов будут обсуждать на заседаниях набсовета агентства.