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Новости

Власти одобрили получение второго "дальневосточного гектара" при освоении первого

, ИА "Амител"
Среди участников программы есть желающие получить дополнительную землю
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство одобрило расширение программы по выделению "дальневосточного гектара". Если россияне смогли успешно освоить первый участок, то у них появится возможность получить второй.

Как сообщает ТАСС, о новых мерах рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Глава правительства отметил, что получить дополнительный гектар на Дальнем Востоке смогут те, кто освоил первый участок и оформил его в аренду или собственность.

О расширении программы задумались после общения с её участниками, которые просили выделить им дополнительную территорию для развития дела. Премьер подчеркнул, что таким людям требуется поддержка, а меры помогут вовлечь в оборот неиспользуемые земли.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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