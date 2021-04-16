Власти одобрили получение второго "дальневосточного гектара" при освоении первого

Правительство одобрило расширение программы по выделению "дальневосточного гектара". Если россияне смогли успешно освоить первый участок, то у них появится возможность получить второй.

Как сообщает ТАСС, о новых мерах рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Глава правительства отметил, что получить дополнительный гектар на Дальнем Востоке смогут те, кто освоил первый участок и оформил его в аренду или собственность.

О расширении программы задумались после общения с её участниками, которые просили выделить им дополнительную территорию для развития дела. Премьер подчеркнул, что таким людям требуется поддержка, а меры помогут вовлечь в оборот неиспользуемые земли.