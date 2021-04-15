Такой день. Пожар на АЗС и ледоход на Оби в Барнауле

Пожар на АЗС произошёл в барнаульском селе Лебяжье по улице Садовой. В соцсетях горожане утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв. Пострадал водитель топливозаправщика. Мужчину экстренно госпитализировали в ожоговый центр. Площадь повреждения составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, горели ёмкости с топливом и бензовоз.

Барнаульский загородный спа-отель "Заречье" стал первым в Алтайском крае, получившим подтверждение и право именоваться пятизвёздочным. Как следует из документа, регистрационный номер присвоили заведению 7 апреля. Категория "пять звёзд" будет действительна в течение трёх лет – до 6 апреля 2024 года.

Очередной сход трамвая с рельсов зафиксировали в Барнауле. У электротранспорта отлетели колёсные пары. Это уже не первый подобный случай в краевой столице за апрель. Так, 9-го числа на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" с рельсов сошли сразу два трамвая.

Ледоход на Оби начался в Барнауле. Начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт рассказала, что ледоход можно будет наблюдать в четверг и пятницу. Его онлайн-трансляция ведётся на сайте amic.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений требований промбезопасности, которые привели к обрушению трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Ещё до происшествия руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и возможность дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта, однако рекомендуемый комплекс мероприятий не провели.

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем ООО "Новые вершины", которое недавно представило премьер-министру Михаилу Мишустину проект нового горнолыжного кластера в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь". Общий объём инвестиций составит 2,4 млрд рублей. На эти средства планируется создать 5 км трасс, построить от двух до четырёх гостиниц и обустроить территорию курорта площадью 285 га.

Пятеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2854. За сутки в лабораториях подтвердили ещё 85 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 459 человека. Выздоровели 43 442 человека (+60 за сутки).