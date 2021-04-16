Пятерых игроков "Динамо-Барнаул" отстранили от футбола на год

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил игроков "Динамо-Барнаул" от футбола за участие в тотализаторе. Об этом сообщают в пресс-службе алтайского клуба.

Проверку вели четыре месяца. Оказалось, что некоторые футболисты "Динамо" периодически делали ставки в букмекерских конторах на различные футбольные события. Среди них – матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов УЕФА.

Так, защитников клуба Виктора Хугаева и Владислава Хмелевского отстранили от футбольной деятельности сроком на один год. Такое же наказание назначили ещё трём игрокам обороны "Динамо": Юрию Юдину, Николаю Шинкевичу и Ярославу Овсянникову. При этом Хугаеву, Хмелевскому и Шинкевичу срок дисквалификации разделили пополам: шесть месяцев реального наказания и столько же – условного. Полностью условный срок дисквалификации у Овсянникова и Юдина.

По словам президента ФК "Динамо-Барнаул" Алексея Минина, контракты с футболистами в ближайшее время расторгнут. После окончания срока дисквалификации футболисты смогут вернуться в профессиональный спорт.

Ранее появлялась информация о ставках нескольких футболистов на результаты собственной команды и договорных матчах. В этом сообщении ссылались на анонимный источник. Однако в ходе проверки такая информация не подтвердилась.