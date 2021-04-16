Активный ледоход начался в Барнауле. Онлайн-видеотрансляция

Активная фаза ледохода началась на реке Обь в Барнауле. Лед тронулся по всей ширине реки в районе Нового моста.

Наблюдать за движением льда можно как при помощи нашей онлайн-трансляции, так и в живую: движение льдин хорошо видно с речного вокзала и Нагорного парка.

Напомним, что подвижки льда в районе Речного вокзала барнаульцы заметили 12 апреля. 13 числа Обь возле порта полностью очистилась от ледяного покрова, однако он несколько дней стоял за Новым мостом. В четверг, 15 апреля, лёд двинулся и в районе набережной Барнаула.