Джо Байден оговорился и перепутал фамилию Путина

Президент США Джо Байден оговорился и перепутал фамилию российского лидера Владимира Путина, а эскалацию с вакцинацией, пишет РИА Новости.
Во время своей речи о России американский президент оговорился и сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации конфликта с Россией", а вскоре заговорился и назвал своего российского коллегу "президент Клутин", но сразу поправился.
Накануне Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничения попали долговые обязательства ЦБ, ФНБ и Минфина, а также 16 организаций и 16 физлиц. Кроме того, из страны выдворили 10 российских дипломатов.
Комментарии
назвал своего российского коллегу "президент Клутин", но сразу поправился.
Джордж Буш интересно его называл.
И это является президентом Аборигена....
Знал бы он как россияне его путают, между собой
оговорился и поправился - ну всё теперь, позор на веки....
очевидно, эти оговорки для нашей публики имеют большее значение, чем новые санкции или, по крайней мере, пытаются сделать такую видимость
Краткий пересказ.
Утро. Москва. Кремль.
К Путину заходит помощник.
Путин: - Что там Байден сказал?
Помощник: - Его тошнило словами.
Путин: Спасибо за емкий и краткий доклад.
78 лет дедушке, пусть говорит, что хочет, лишь бы на кнопку нечаянно не нажал. Он еще через 4 года на второй срок идти хочет, до 86 лет может Россию уму учить
16.04.2021 12:13
гость
78 лет дедушке, пусть говорит, что хочет, лишь бы на кнопку нечаянно не нажал. Он еще через 4 года на второй срок идти хочет, до 86 лет может Россию уму учить
Сейчас абориген прибежит, расскажет нам, что он молодой перспективный политик.
Байден просто путает свои таблетки с таблетками сына))
Сейчас срочно должны активизироваться бойцы невидимого фронта и 2 недели обсасывать эту тему.
Г...но можно разному назвать, но суть от этого не поменяется.
Санкции вводили еще на Россию времен Петра Первого и потом постоянно, через некоторое время они стали уже не очень интересны. Россия самая большая по территории страна мира с самым большими энергетическими ресурсами на душу населения, конечно ее надо душить санкциями, пока ее ресурсы не будут взяты под полный контроль. В 90-е взяли, потом опять частично утратили. Сейчас санкциями задушат, своего типа ЕБН поставят, опять возьмут
16.04.2021 12:22
гость
Санкции вводили еще на Россию времен Петра Первого и потом постоянно, через некоторое время они стали уже не очень интересны. Россия самая большая по территории страна мира с самым большими энергетическими ресурсами на душу населения, конечно ее надо душить санкциями, пока ее ресурсы не будут взяты под полный контроль. В 90-е взяли, потом опять частично утратили. Сейчас санкциями задушат, своего типа ЕБН поставят, опять возьмут
А вот и соседи по палате евгения федорова подтянулись...
Байден оговорился - всем смеяться
а то что бакс в гору пошел - это ерунда...
16.04.2021 12:26
Александр
А вот и соседи по палате евгения федорова подтянулись...
Все либералы планеты в едином порыве прониклись словами великого сына земли, самого выдающегося президента США Д Байдена. Ура господа!
Этот Бидон сломался (прохудился), несите нового.
16.04.2021 12:30
Ледокол
Байден оговорился - всем смеяться
а то что бакс в гору пошел - это ерунда...
Ааааа, всё пропало бакс по 100, евро по 200.
Может сначала котировки посмотрите
16.04.2021 12:30
Ледокол
То есть если доллар будет по прежнему котироваться в мире, то пускай президентом там хоть людоед из африканского племени?
16.04.2021 12:26
Александр
а вы с соседнего здания?
Бакс не вечен, больше туда вкладывайте
16.04.2021 12:55
- гость -
Я из лечащих врачей.
Сами привязались к доллару, а теперь кого-то виним
16.04.2021 12:33
- гость -
Вам, для начала не мешало бы узнать значение этого слова. В представлении таких "бандерлогов" как Вы это слово должно быть ругательным.
Все это от скудоумия...
Когда в начале 70-х задумали первый газопровод из Сибири в Европу, тоже были санкции. Из-за политзаключенных, невыездных евреев и т.д. Тогда советский министр индел А.А. Громыко поехал по странам - общался, уговаривал, угрожал, может и подкупал кого из европейских политиков. газопровод все-таки запустили тогда. А сейчас в аналогичной ситуации что? Лавров обиделся. Громыко министр был годный, он решал вопрос. А эти, сегодняшние, обиделись. Ну и ладно, говорят, мы от санкций только крепчаем. Странно это все
А сможет этот ваш Байден карандаш поймать, как Путин?