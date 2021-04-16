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Новости

Джо Байден оговорился и перепутал фамилию Путина

, ИА "Амител"
Во время речи, посвящённой России, американский лидер также перепутал эскалацию с вакцинацией
Фото: David Lienemann – White House (V011013DL-0556), Public Domain, commons.wikimedia.org

Фото: David Lienemann – White House (V011013DL-0556), Public Domain, commons.wikimedia.org

Президент США Джо Байден оговорился и перепутал фамилию российского лидера Владимира Путина, а эскалацию с вакцинацией, пишет РИА Новости.

Во время своей речи о России американский президент оговорился и сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации конфликта с Россией", а вскоре заговорился и назвал своего российского коллегу "президент Клутин", но сразу поправился.

Накануне Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничения попали долговые обязательства ЦБ, ФНБ и Минфина, а также 16 организаций и 16 физлиц. Кроме того, из страны выдворили 10 российских дипломатов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.04.2021 11:56
- гость -

назвал своего российского коллегу "президент Клутин", но сразу поправился.

Джордж Буш интересно его называл.

16.04.2021 12:10
Агрессивная Реальность

И это является президентом Аборигена....

16.04.2021 12:10
- гость -

Знал бы он как россияне его путают, между собой

16.04.2021 12:10
- гость -

оговорился и поправился - ну всё теперь, позор на веки....

16.04.2021 12:13
гость

очевидно, эти оговорки для нашей публики имеют большее значение, чем новые санкции или, по крайней мере, пытаются сделать такую видимость

16.04.2021 12:13
- гость -

Краткий пересказ.

Утро. Москва. Кремль.
К Путину заходит помощник.
Путин: - Что там Байден сказал?
Помощник: - Его тошнило словами.
Путин: Спасибо за емкий и краткий доклад.

16.04.2021 12:13
гость

78 лет дедушке, пусть говорит, что хочет, лишь бы на кнопку нечаянно не нажал. Он еще через 4 года на второй срок идти хочет, до 86 лет может Россию уму учить

16.04.2021 12:16
- гость -

16.04.2021 12:13
гость
78 лет дедушке, пусть говорит, что хочет, лишь бы на кнопку нечаянно не нажал. Он еще через 4 года на второй срок идти хочет, до 86 лет может Россию уму учить

Сейчас абориген прибежит, расскажет нам, что он молодой перспективный политик.
Байден просто путает свои таблетки с таблетками сына))

16.04.2021 12:20
Александр

Сейчас срочно должны активизироваться бойцы невидимого фронта и 2 недели обсасывать эту тему.
Г...но можно разному назвать, но суть от этого не поменяется.

16.04.2021 12:22
гость

Санкции вводили еще на Россию времен Петра Первого и потом постоянно, через некоторое время они стали уже не очень интересны. Россия самая большая по территории страна мира с самым большими энергетическими ресурсами на душу населения, конечно ее надо душить санкциями, пока ее ресурсы не будут взяты под полный контроль. В 90-е взяли, потом опять частично утратили. Сейчас санкциями задушат, своего типа ЕБН поставят, опять возьмут

16.04.2021 12:26
Александр


16.04.2021 12:22
гость

Санкции вводили еще на Россию времен Петра Первого и потом постоянно, через некоторое время они стали уже не очень интересны. Россия самая большая по территории страна мира с самым большими энергетическими ресурсами на душу населения, конечно ее надо душить санкциями, пока ее ресурсы не будут взяты под полный контроль. В 90-е взяли, потом опять частично утратили. Сейчас санкциями задушат, своего типа ЕБН поставят, опять возьмут

А вот и соседи по палате евгения федорова подтянулись...

16.04.2021 12:30
Ледокол

Байден оговорился - всем смеяться
а то что бакс в гору пошел - это ерунда...

16.04.2021 12:33
- гость -

16.04.2021 12:26
Александр

А вот и соседи по палате евгения федорова подтянулись...

Все либералы планеты в едином порыве прониклись словами великого сына земли, самого выдающегося президента США Д Байдена. Ура господа!

16.04.2021 12:38
- гость -

Этот Бидон сломался (прохудился), несите нового.

16.04.2021 12:39
- гость -

16.04.2021 12:30
Ледокол
Байден оговорился - всем смеяться
а то что бакс в гору пошел - это ерунда...

Ааааа, всё пропало бакс по 100, евро по 200.

Может сначала котировки посмотрите

16.04.2021 12:40
- гость -

16.04.2021 12:30
Ледокол
То есть если доллар будет по прежнему котироваться в мире, то пускай президентом там хоть людоед из африканского племени?

16.04.2021 12:55
- гость -

16.04.2021 12:26
Александр

а вы с соседнего здания?

16.04.2021 12:56
- гость -

Бакс не вечен, больше туда вкладывайте

16.04.2021 13:13
Александр


16.04.2021 12:55
- гость -

Я из лечащих врачей.

16.04.2021 13:16
Гость

Сами привязались к доллару, а теперь кого-то виним

16.04.2021 13:19
Александр


16.04.2021 12:33
- гость -
Вам, для начала не мешало бы узнать значение этого слова. В представлении таких "бандерлогов" как Вы это слово должно быть ругательным.
Все это от скудоумия...

16.04.2021 13:20
- гость -

Когда в начале 70-х задумали первый газопровод из Сибири в Европу, тоже были санкции. Из-за политзаключенных, невыездных евреев и т.д. Тогда советский министр индел А.А. Громыко поехал по странам - общался, уговаривал, угрожал, может и подкупал кого из европейских политиков. газопровод все-таки запустили тогда. А сейчас в аналогичной ситуации что? Лавров обиделся. Громыко министр был годный, он решал вопрос. А эти, сегодняшние, обиделись. Ну и ладно, говорят, мы от санкций только крепчаем. Странно это все

16.04.2021 13:29
- гость -

А сможет этот ваш Байден карандаш поймать, как Путин?

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