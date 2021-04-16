Джо Байден оговорился и перепутал фамилию Путина

Президент США Джо Байден оговорился и перепутал фамилию российского лидера Владимира Путина, а эскалацию с вакцинацией, пишет РИА Новости.

Во время своей речи о России американский президент оговорился и сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации конфликта с Россией", а вскоре заговорился и назвал своего российского коллегу "президент Клутин", но сразу поправился.

Накануне Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничения попали долговые обязательства ЦБ, ФНБ и Минфина, а также 16 организаций и 16 физлиц. Кроме того, из страны выдворили 10 российских дипломатов.