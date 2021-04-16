Роструд назвал способ добавить ещё один оплачиваемый выходной в мае

Работодатели могут проявить инициативу и предоставить своим сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной во время майских праздников. О такой возможности рассказали "Российской газете" в Роструде.

Как поясняют в ведомстве, такой шаг уменьшает норму рабочего времени за месяц, однако работодатель должен сам решить вопрос об оплате выходного дня.

Для "продления" выходных необходим локальный нормативный акт, однако издать его можно в произвольном виде, поскольку унифицированная форма подобного приказа отсутствует. В документе следует указать, подлежит ли дополнительный рабочий день оплате.

Напомним, что во время майских праздников россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.