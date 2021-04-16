Эксперты рассказали, как турбизнесу Алтая распродать все места до начала сезона

На сегодняшний день спрос на внутренний туризм растёт, а потому будут развиваться как уже действующие санатории и базы отдыха, так и начнётся строительство новых объектов. Совместно с представителями турбизнеса и IT рассказываем, на что обратить внимание к началу туристического сезона.

Инфраструктура

Современные здравницы – это объекты размещения уровня 3-5 звёзд, отстроенные с нуля или прошедшие полную реновацию. Комфортабельные номера, комплексы бассейнов с термальными зонами, спа-центры, открытые и крытые спортивные комплексы, рестораны с изысканной кухней, боулинг, ночные клубы и пр.

Консьерж-службы и гест-релейшн, большое разнообразие услуг, более привычных для отелей высокого уровня, – всё это становится реалиями и в современных санаториях.

Ориентация на семью

Сегодняшний сильно помолодевший клиент санаториев – это турист с опытом путешествий по миру, который хочет отдыхать с семьёй не только в пляжном отеле, но и на лечебном курорте. А значит, в санаториях должны появляться детские клубы, аниматоры, игровые площадки, меню для детей и, конечно, специальные оздоровительные программы для малышей. В лидерах среди санаториев края с ориентацией на семью – Белокуриха, там современные лечебно-диагностические центры на уровне турецких хороших отелей.

Ни дня без интернета

Цифровой детокс должен быть выбором вашего гостя, а не вынужденной мерой. Многие туристы стараются быть на связи 24/7, а потому даже на отдыхе выбирает те места, где она есть: будь то статусный санаторий или небольшая база отдыха на пять домиков. Поэтому мобильный интернет и спутниковое телевидение желательно не только в местах общего пользования – на ресепшен, в холле, в кафе, но и во всех номерах.

"К нам часто обращаются с такими запросами и крупные санатории, и небольшие базы отдыха. Один из последних примеров – парк-отель "Алтай Green", территорию которого мы обеспечили мобильным интернетом, а весь номерной фонд ещё и спутниковым телевидением МТС", – рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В перспективе это позволит подключать к технологии интернета вещей (IoT) такие объекты, как мини-бары, замки, кухонное оборудование, смесители для воды, что позволит собирать данные и обеспечивать обмен информацией между устройствами, системами и заинтересованными сторонам.

"К примеру, термостат способен определить температуру в помещении, и, если она ниже заданной, включить кондиционеры. Автоматизированные термостаты сообщат о неисправностях оборудования или о необходимости провести обслуживание. Открыть дверь в комнату, уже заселившись, можно с помощью смартфона, минуя стойку регистрации", – пояснил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Он также добавил, что ряд клиентов уже отмечают возросшую эффективность работы инфраструктуры отеля, а также экономию коммунальных ресурсов.

Парковка

По протяжённости дороги в Алтайском крае занимают третье место в России, что делает доступным самые удалённые нашего уголки красивейшего региона. С каждым годом здесь всё больше автотуристов, а потому наличие парковки – очень весомое преимущество.

Номер, которому доверяют

Почему на номер 8-800 клиенты звонят чаще, чем на обычный городской? Потому что исходящие вызовы на него бесплатные. А значит, потенциальный клиент может спокойно связаться с отделом бронирования или продаж, получить подробную консультацию. И, возможно, не один раз. Наверняка он оценит такой клиентский сервис.

"На сегодняшний день огромное значение для эффективной работы по привлечению клиентов и продажи услуг имеют каналы связи: их стабильность, функциональность и качественная аналитика. Для успеха бизнеса производительность каналов должна быть 24/7. Многие наши гости предпочитают совершать покупки после телефонных переговоров с отделом продаж. В этом плане бесплатный номер 8-800 располагает к совершению звонка. А его возможности позволяют принимать единовременно сотни звонков, не теряя ни одного любимого клиента", – отметил начальник отдела маркетинга АО санаторий "Алтай" Сергей Владимирович Дик.

Персонализация

Продвинутые санатории всё больше ориентируются на индивидуализацию в оздоровлении своих гостей, отказываясь от ограниченного набора стандартных программ. Например, одной из самых востребованных сейчас стали программы по восстановлению лёгких после COVID-19 – её предлагают большинство крупных здравниц Алтайского края.