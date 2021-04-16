В Сибири придумали беспохмельную водку

Учёные из новосибирского Академгородка Николай Баранов и Оксана Афанасьева изобрели водку, от которой на утро не будет болеть голова. Причём сделали это специалисты случайно: они исследовали лекарства для диабетиков.

Как пишет Mash, учёные добавили в напиток олигосахариды из ягеля. В итоге градусы остались на месте, а вот риск интоксикации снизился в 20 раз, утверждают специалисты. Помимо этого, такая водка не вызывает химической зависимости.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья. По его словам, для этого необходимо не превышать индивидуальную дозу алкоголя.