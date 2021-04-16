В Сибири придумали беспохмельную водку

Учёные из новосибирского Академгородка Николай Баранов и Оксана Афанасьева изобрели водку, от которой на утро не будет болеть голова. Причём сделали это специалисты случайно: они исследовали лекарства для диабетиков.
Как пишет Mash, учёные добавили в напиток олигосахариды из ягеля. В итоге градусы остались на месте, а вот риск интоксикации снизился в 20 раз, утверждают специалисты. Помимо этого, такая водка не вызывает химической зависимости.
Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья. По его словам, для этого необходимо не превышать индивидуальную дозу алкоголя.
Комментарии
Её изобрели во времена СССР. Для кремлёвских бухарей.
Изобрели самогон, вау! Нобелевку срочно!
молодцы
"Изобрели самогон, вау! Нобелевку срочно!"
Дайте 2 - по химии и по биологии!!!
Хорошо, видно, посидели!
литрушечку на пробу бы взял)