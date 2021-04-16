Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Два случая смерти пациентов с коронавирусом подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19, 71-летний житель Чойского района и 67-летний житель Шебалинского района умерли в марте, однако связь летальных исходов с инфекцией патологоанатомы подтвердили только сейчас.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 238 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 213 – от вируса, 25 – по иным причинам.

Также в Горном Алтае подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией у жителей Горно-Алтайска. За весь период в регионе выявлено 16 764 случая заболевания. Выздоровели 16 443 пациента, шесть из которых – за последние сутки.