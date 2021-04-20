Барнаульский депутат Алексей Маликов почтил память ветеранов в Московской соборной мечети

Патриотическое мероприятие, посвящённое ветеранам Великой Отечественной войны, прошло в Московской соборной мечети. В нём принял участие руководитель Алтайского регионального отделения Всероссийского движения "Сильная Россия", депутат Барнаульской Думы Алексей Маликов.

"Очень важно, что для патриотизма не имеет значения, какой ты веры, любовь к нашей Родине, России, объединяет людей разных вероисповеданий. В подтверждение этому на мероприятии присутствовали представители разных конфессий, чтобы отдать дань уважения ветеранам, которые не щадили своих жизней, чтобы наша страна была свободной и независимой", – рассказывает Алексей Маликов.

Депутат уверен, что благодаря огромной и важной патриотической работе, работе поисковых отрядов удаётся сохранить память о погибших воинах, ветеранах.

На мероприятии также присутствовали действующий член Совета Федерации и духовные лидеры Москвы.