Воскресенье, 18 Апрель, 08:48

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,55
€ 90,46
7°


4693469 +9321
Обь
433см +102

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Одна ошибка – полгода в больнице. Как на Алтае "собирают по частям" людей после ДТП

, ИА "Амител"
Медики предупреждают: с приходом тепла начинается аварийный сезон
Фото: amic.ru / Саша Соколов

Фото: amic.ru / Саша Соколов

С апреля пострадавших в ДТП в Алтайском крае стало гораздо больше, говорят в Краевой больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Особенно сложно приходится отделению тяжёлой сочетанной травмы, где пациентов с многочисленными ранами и переломами каждую весну становится больше сразу на 40%. Такую статистику привёл завотделением Анатолий Бондаренко. И объяснил: к трагедии может привести малейшая неосторожность, а выхаживать потом пострадавших иногда приходится месяцами. В БСМП рассказали, как лечат даже почти безнадёжных пациентов, почему от гипса те могут умереть и что делать, если страшное ДТП произошло у вас на глазах.

"Железный человек"

В палатах отделения сочетанной травмы очень тесно: в проходах стоят костыли и ходунки. Сюда попадают пациенты, которые получили сразу несколько тяжёлых повреждений одновременно. На одной из коек – Владимир, мужчина лет 40. Руки и ноги испещрены шрамами, на левой голени – аппарат Илизарова.

В отделении он лежит уже больше 250 дней – с 1 августа 2020 года. Мужчина работал водителем-экспедитором и попал в страшную аварию, в которой столкнулись два грузовика.

"Я развозил мороженое. Так получилось – попал в ДТП, столкновение было. Меня зажало в кабине. Сначала привезли в районную больницу. Ногу хотели ампутировать, но в итоге решили переправить в Барнаул. Здесь меня по частям собрали из того, что было", – объясняет Владимир.

За восемь с половиной месяцев он перенёс девять сложнейших операций. А теперь идёт на поправку: даже прогуливается по коридору на костылях. И показывает на смазанные зелёнкой шрамы:

"Вот здесь мне заращивали рану. И кость наращивали, потому что её не было. Вставили штифт. И вот здесь вставили штифт. Кость не срослась – поставили Илизарова. И в плече тоже пластина и штифт. Я теперь железный человек. Но хожу пока не очень. Равновесие плохо держу – железяки перетягивают".

Владимир – один из самых долгих пациентов отделения за всё время, рассказывает травматолог-ортопед Иван Плотников.

"У него был перелом правой плечевой кости и обеих костей правого предплечья. На правой ноге – тяжёлый перелом обеих костей голени с размозжением мягких тканей и дефектом берцовой кости. На левой – перелом обеих костей голени. Конечно, лечение таких травм требует большого времени. И главное – этапности", – рассказывает Плотников.

По его словам, лечить правую ногу мужчины было особенно тяжело: фрагмент кости остался на месте ДТП. Алтайские медики использовали метод, которые сами разработали и запатентовали в 2018 году. С помощью аппарата Илизарова кость сначала нарастили, а затем закрепили штифтом.

"Раньше с такими пациентами, по сути, ничего нельзя было сделать. Да и сейчас в Европе Владимиру, скорее всего, ампутировали бы ногу. Потому что так долго возиться с ним никто бы не стал. А мы у себя решили эту проблему. И сейчас работаем, совершенствуем свои методы", – объясняет доктор.

По его словам, уже через пару недель Владимира отпустят домой, к родным. В больницу он вернётся лишь для того, чтобы снять с ноги аппарат. Но вот когда он начнёт ходить без костылей и сможет ли ещё раз сесть за руль, пока никто сказать не может.

Сезон аварий и травм

Пострадавшие в ДТП – это больше трети всего отделения, рассказывает заведующий Анатолий Бондаренко. Весной, когда на улице становится тепло, количество страшных аварий вырастает в несколько раз.

"Сезонность у нас всегда прослеживается. Зимой вообще меньше ездят на автомобилях. Многие просто ставят их в гараж до весны. Да и скорость на дорогах в холодное время всегда снижается. С приходом тепла все выезжают. Естественно, навык вождения в какой-то степени теряется. А скорость при этом растёт. И где-то с мая по декабрь количество пациентов после аварий у нас вообще не снижается", – объясняет травматолог-ортопед.

Соотношение мужчин и женщин в отделении примерно 75% на 25%. По словам медиков, мужская половина пациентов – в основном молодые водители. Часто в аварию они попадают в состоянии алкогольного опьянения. А среди женщин больше всего пожилых пешеходов, которых сбили на переходе.

По словам медиков, травмы у большинства пострадавших типичные.

"Есть даже такое понятие как "бамперный перелом" – перелом обоих голеней, когда человека сбивает машина. Но сейчас на дорогах всё больше джипов и кроссоверов. И мы видим, что эта "планка" перелома поднимается. Встречаем переломы и различные повреждения бёдер у пешеходов", – рассказывает Иван Плотников.

У водителей же при лобовом столкновении чаще всего повреждаются коленные суставы. А если не сработала подушка безопасности, ДТП заканчиваются черепно-мозговыми травмами, повреждениями шейного отдела позвоночника и грудной клетки. У многих диагностируют ещё и разрывы внутренних органов. Травмы настолько разнообразны, что с одним человеком работают сразу несколько специалистов.

"Наша схема оказания помощи отработана годами. У нас в экстренном порядке дежурит целая бригада: хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи. Они круглосуточно готовы оказать помощь. Причём пациента сразу обследуют и везут в операционную. Главное – быстро провести вмешательство и спасти жизнь", – объясняет Бондаренко.

Когда угрозы жизни уже нет, пациентам проводят остеосинтез: буквально собирают сломанные кости по частям и фиксируют титановыми деталями. Гипс и скелетное вытяжение здесь практически не используют. По словам Бондаренко, для сложных пациентов это опасно. За время, пока больной прикован к кровати, у него могут развиться пролежни, тромбозы, пневмония и прочие осложнения. От таких осложнений пациент может попросту умереть. А потому в БСМП стараются лечить так, чтобы больной уже через несколько дней после операции смог передвигаться.

Как уберечь себя и других?

Алтайские медики лишь напоминают прописные истины: на дороге нужно всегда быть начеку. Причём просто соблюдать ПДД мало. В БСМП напоминают, что стать жертвой аварии можно и ничего не нарушая. Бдительность нельзя терять, даже находясь на тротуаре.

А если вы стали свидетелем страшного ДТП и видите пострадавшего, лучше не играйте во врача, предупреждает Иван Плотников. По его словам, главный принцип здесь – не навреди.

"Если вы за рулём, нужно остановиться, включить аварийный сигнал и выставить знаки аварийной остановки. Проверьте, жив ли пациент и в сознании ли он. После этого нужно быстро звонить сначала в скорую, а затем – в ГИБДД. Главное, ни в коем случае сами не пытайтесь извлекать пациента из зажатого автомобиля и вправлять вывихи", – настаивает врач.

Так вы сделаете пострадавшему только хуже. Самый лучший вариант – доверить спасение человека врачам.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

18.04.2021 07:51
Ну да

Всегда вызывает негодование, когда "переломанного" человека (дтп или другие травмы с переломами) пытаются поднять, поставить на ноги или просто "встяхнуть" . Максимальный покой в той позе , в которой "приземлился" до приезда скорой.

18.04.2021 08:14
- гость -

Такое круглый год.

18.04.2021 08:39
- гость -

а сейчас еще "одноразовые" на дорогу вылезли и летают на своих двухколесных недоразумениях без номеров и прав. Как вурдалаки в зеркалах не отражаются. Очень бесят двухколесые беспредельщики - про них приятно слышать, что очередной разбился в лепёшку во время очередного полёта...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
08:46
Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира 0
08:08
Доктор Мясников назвал привычки, которые вызывают бессонницу 0
07:40
Билеты на Кубок мира в Барнауле по гребле. Где купить и сколько стоят? 2
07:12
Одна ошибка – полгода в больнице. Как на Алтае "собирают по частям" людей после ДТП 3
06:41
Эксперт рассказал, почему опасно оставлять чеки в магазинах 4
06:08
Тепло и ветрено. О погоде в Алтайском крае 18 апреля 0
23:34
Такой день. Две смертельные аварии и чемпионство БК "Барнаул" 1
22:28
В Башкирии собаки загрызли ребёнка, который играл у своего дома 4
21:58
Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли первый домашний матч весны 0
21:31
Полицейский случайно ранил подростка во время погони в Туве 1
20:51
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли Суперлигу-2 0
20:26
20 человек эвакуировали во время ночного пожара в Барнауле 0
19:45
Алтайский край вошёл в число худших регионов по обеспечению сирот жильём 3
19:10
Барнаулец попал в число самых высокооплачиваемых современных художников 2
18:42
В Тольятти военные сыграли для детей "Песенку крокодила Гены" 1
18:10
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков 2
17:40
Официальные дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России 1
17:10
На алтайского активиста Виктора Рау завели уголовное дело 6
16:43
Россияне в 2021 году стали тратить меньше денег на бензин 4
16:14
Барнаульскую гимназию обязали убрать "blackface" с бюста Матросова 5
15:42
В Брянской области депутата задержали по подозрению в педофилии 1
15:15
Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию Eurostory 2
14:51
По программе льготной ипотеки в России за год выдали 450 тысяч кредитов 1
14:19
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в алтайском селе 0
13:54
Россияне назвали сферы труда с самым быстрым карьерным ростом 0
13:19
Два человека погибли в серьёзном ДТП на алтайской трассе 0
12:39
Путин за год заработал чуть меньше 10 миллионов рублей 7
12:10
Застрявших в Турции россиян предложили возвращать домой за 10 тысяч рублей 3
11:41
Десять пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 0
11:12
Житель Рубцовска купил машину в рассрочку и решил не платить по счетам 3
10:39
Скорая не проедет. Жители алтайского села жалуются на ужасную дорогу 3
10:10
Умерла актриса из фильмов о Гарри Поттере Хелен Маккрори 1
09:42
Дочь Михаила Ефремова стала Серёжей 18
09:36
Журналиста и экс-кандидата в мэры Новосибирска задержали по делу о мошенничестве 0
09:05
Самый богатый депутат Госдумы от Алтайского края заработал почти 110 млн рублей 15
08:03
В правительстве Алтайского края обсудили проблемы общественного транспорта 5
07:35
Глава Минздрава заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России 14
07:03
Готовимся к худшему. Глава МЧС Алтая о том, как начался паводок и чего ждать дальше 4
06:37
Война, пандемия и трансгендеры. Лучшие репортажные снимки 2020 года 0
06:04
Прохладную погоду с мокрым снегом обещают синоптики в Алтайском крае 17 апреля 0
23:39
Такой день. Отмена режима ЧС в Барнауле и наступающие заморозки 0
23:09
Экс-губернатор Алтайского края Карлин увеличил свой годовой доход до 8 млн рублей 10
22:40
Алтайские спасатели за полдня потушили 27 пожаров в природной зоне 0
22:11
Должников по алиментам заставили наводить порядок на улицах Барнаула 2
21:40
В Барнауле запустят 14 сезонных автобусных маршрутов 0
21:09
Пьяный пенсионер из ревности зарезал свою бывшую жену в Барнауле 0
20:42
На Урале миллиардер погасил долги семьи погибшего спасателя 4
20:09
В МЧС рассказали подробности крупного пожара на улице Кулагина в Барнауле 0
19:40
Лидер группы "Ногу свело!" заявил об отмене концертов в Сибири из-за давления властей 12
19:06
Жильцов разваливающегося дома на 1-й Западной в Барнауле расселят 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.