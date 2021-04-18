Одна ошибка – полгода в больнице. Как на Алтае "собирают по частям" людей после ДТП

С апреля пострадавших в ДТП в Алтайском крае стало гораздо больше, говорят в Краевой больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Особенно сложно приходится отделению тяжёлой сочетанной травмы, где пациентов с многочисленными ранами и переломами каждую весну становится больше сразу на 40%. Такую статистику привёл завотделением Анатолий Бондаренко. И объяснил: к трагедии может привести малейшая неосторожность, а выхаживать потом пострадавших иногда приходится месяцами. В БСМП рассказали, как лечат даже почти безнадёжных пациентов, почему от гипса те могут умереть и что делать, если страшное ДТП произошло у вас на глазах.

"Железный человек"

В палатах отделения сочетанной травмы очень тесно: в проходах стоят костыли и ходунки. Сюда попадают пациенты, которые получили сразу несколько тяжёлых повреждений одновременно. На одной из коек – Владимир, мужчина лет 40. Руки и ноги испещрены шрамами, на левой голени – аппарат Илизарова.

В отделении он лежит уже больше 250 дней – с 1 августа 2020 года. Мужчина работал водителем-экспедитором и попал в страшную аварию, в которой столкнулись два грузовика.

"Я развозил мороженое. Так получилось – попал в ДТП, столкновение было. Меня зажало в кабине. Сначала привезли в районную больницу. Ногу хотели ампутировать, но в итоге решили переправить в Барнаул. Здесь меня по частям собрали из того, что было", – объясняет Владимир.

За восемь с половиной месяцев он перенёс девять сложнейших операций. А теперь идёт на поправку: даже прогуливается по коридору на костылях. И показывает на смазанные зелёнкой шрамы:

"Вот здесь мне заращивали рану. И кость наращивали, потому что её не было. Вставили штифт. И вот здесь вставили штифт. Кость не срослась – поставили Илизарова. И в плече тоже пластина и штифт. Я теперь железный человек. Но хожу пока не очень. Равновесие плохо держу – железяки перетягивают".

Владимир – один из самых долгих пациентов отделения за всё время, рассказывает травматолог-ортопед Иван Плотников.

"У него был перелом правой плечевой кости и обеих костей правого предплечья. На правой ноге – тяжёлый перелом обеих костей голени с размозжением мягких тканей и дефектом берцовой кости. На левой – перелом обеих костей голени. Конечно, лечение таких травм требует большого времени. И главное – этапности", – рассказывает Плотников.

По его словам, лечить правую ногу мужчины было особенно тяжело: фрагмент кости остался на месте ДТП. Алтайские медики использовали метод, которые сами разработали и запатентовали в 2018 году. С помощью аппарата Илизарова кость сначала нарастили, а затем закрепили штифтом.

"Раньше с такими пациентами, по сути, ничего нельзя было сделать. Да и сейчас в Европе Владимиру, скорее всего, ампутировали бы ногу. Потому что так долго возиться с ним никто бы не стал. А мы у себя решили эту проблему. И сейчас работаем, совершенствуем свои методы", – объясняет доктор.

По его словам, уже через пару недель Владимира отпустят домой, к родным. В больницу он вернётся лишь для того, чтобы снять с ноги аппарат. Но вот когда он начнёт ходить без костылей и сможет ли ещё раз сесть за руль, пока никто сказать не может.

Сезон аварий и травм

Пострадавшие в ДТП – это больше трети всего отделения, рассказывает заведующий Анатолий Бондаренко. Весной, когда на улице становится тепло, количество страшных аварий вырастает в несколько раз.

"Сезонность у нас всегда прослеживается. Зимой вообще меньше ездят на автомобилях. Многие просто ставят их в гараж до весны. Да и скорость на дорогах в холодное время всегда снижается. С приходом тепла все выезжают. Естественно, навык вождения в какой-то степени теряется. А скорость при этом растёт. И где-то с мая по декабрь количество пациентов после аварий у нас вообще не снижается", – объясняет травматолог-ортопед.

Соотношение мужчин и женщин в отделении примерно 75% на 25%. По словам медиков, мужская половина пациентов – в основном молодые водители. Часто в аварию они попадают в состоянии алкогольного опьянения. А среди женщин больше всего пожилых пешеходов, которых сбили на переходе.

По словам медиков, травмы у большинства пострадавших типичные.

"Есть даже такое понятие как "бамперный перелом" – перелом обоих голеней, когда человека сбивает машина. Но сейчас на дорогах всё больше джипов и кроссоверов. И мы видим, что эта "планка" перелома поднимается. Встречаем переломы и различные повреждения бёдер у пешеходов", – рассказывает Иван Плотников.

У водителей же при лобовом столкновении чаще всего повреждаются коленные суставы. А если не сработала подушка безопасности, ДТП заканчиваются черепно-мозговыми травмами, повреждениями шейного отдела позвоночника и грудной клетки. У многих диагностируют ещё и разрывы внутренних органов. Травмы настолько разнообразны, что с одним человеком работают сразу несколько специалистов.

"Наша схема оказания помощи отработана годами. У нас в экстренном порядке дежурит целая бригада: хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи. Они круглосуточно готовы оказать помощь. Причём пациента сразу обследуют и везут в операционную. Главное – быстро провести вмешательство и спасти жизнь", – объясняет Бондаренко.

Когда угрозы жизни уже нет, пациентам проводят остеосинтез: буквально собирают сломанные кости по частям и фиксируют титановыми деталями. Гипс и скелетное вытяжение здесь практически не используют. По словам Бондаренко, для сложных пациентов это опасно. За время, пока больной прикован к кровати, у него могут развиться пролежни, тромбозы, пневмония и прочие осложнения. От таких осложнений пациент может попросту умереть. А потому в БСМП стараются лечить так, чтобы больной уже через несколько дней после операции смог передвигаться.

Как уберечь себя и других?

Алтайские медики лишь напоминают прописные истины: на дороге нужно всегда быть начеку. Причём просто соблюдать ПДД мало. В БСМП напоминают, что стать жертвой аварии можно и ничего не нарушая. Бдительность нельзя терять, даже находясь на тротуаре.

А если вы стали свидетелем страшного ДТП и видите пострадавшего, лучше не играйте во врача, предупреждает Иван Плотников. По его словам, главный принцип здесь – не навреди.

"Если вы за рулём, нужно остановиться, включить аварийный сигнал и выставить знаки аварийной остановки. Проверьте, жив ли пациент и в сознании ли он. После этого нужно быстро звонить сначала в скорую, а затем – в ГИБДД. Главное, ни в коем случае сами не пытайтесь извлекать пациента из зажатого автомобиля и вправлять вывихи", – настаивает врач.

Так вы сделаете пострадавшему только хуже. Самый лучший вариант – доверить спасение человека врачам.