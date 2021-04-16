Сотрудник барнаульской фирмы пойдёт под суд за загрязнение природы на миллион рублей

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении начальника отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии одного из промышленных предприятий Барнаула. Мужчину обвиняют в захоронении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил.

По версии правоохранителей, в июне 2020 года руководитель с помощью подрядной организации вырыл котлован площадью 700 квадратных метров.

"В дальнейшем были ненадлежаще захоронены опасные производственные отходы, содержащие в своём составе нефтепродукты и химические вещества, как бенз(а)пирен, мышьяк. Данные действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, а также причинили вред почве, который в стоимостном выражении составил более миллиона рублей", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.