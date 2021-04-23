Как установить электросчётчик в Барнауле бесплатно. Инфографика

С 1 июля 2020 года покупка и установка электросчётчиков – это обязанность энергокомпаний. Эти поправки прописаны в федеральном законе № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Не удивляйтесь, прибор учёта могут заменить даже без вашего обращения в Барнаульскую горэлектросеть.
Менять приборы Барнаульская горэлектросеть и Барнаульская сетевая компания будут по мере необходимости, например, если счётчик вышел из строя или истёк срок его эксплуатации или поверки. О том, какая ответственность сохраняется за абонентами и как узнать сроки замены приборов учёта, смотрите в инфографике на amic.ru.
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Комментарии
Все понятно, непонятно, что делать, если домом управляет ТСЖ. Барнаулэлектросеть говорит у нас на вас лицевых счетов нет, обратитесь в ТСЖ, они откроют лицевой счет и мы вам поменяем. В ТСЖ сидит кто-то очень алчный - всем жильцам разослали уведомление о необходимости замены счетчика и номер телефона электрика. к которому надо обращаться - работа электрика и стоимость счетчика за счет собственника. Получить разъяснения в ТСЖ или у электрика не получается - телефоны на автоответчике. Эл.счетчики установлены при строительстве дома, у собственников на них нет никаких документов, ТСЖ грозит штрафами, если замена счетчиков не будет произведена. Пока пустила ситуацию на самотек, но счетчик менять все равно надо, и что делать?