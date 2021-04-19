Открытая опасность. Водоканал просит горожан сообщать о колодцах без крышки

Весна для сотрудников барнаульского водоканала – это не только усиленный режим работы по очистке и подготовке питьевой воды, но и пик выездов на закрытие канализационных колодцев. С начала года в компанию поступило 134 заявки об открытых люках.

"Часто горожане самостоятельно открывают крышки, чтобы талые воды ушли быстрее. Жители ошибочно считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды, но на самом деле несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и сети, приводит к подтоплению подвалов жилых строений, нарушениям гидравлического режима, провоцирует создание нештатных ситуаций", – рассказал директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.

Ещё одна причина открытого колодца – кража тяжёлых металлических крышек для сдачи в металлолом. Число хищений каждый год снижается, но даже один открытый колодец может стать причиной несчастного случая.

"Мы просим жителей сообщать обо всех открытых колодцах. Если окажется, что обнаруженный люк не имеет отношения к объектам барнаульского водоканала, мы огородим его и передадим сведения в организацию, отвечающую за этот колодец", – подчеркнул Дмитрий Власов.

Барнаульский водоканал просит горожан быть внимательными и сообщать об открытых колодцах в кол-центр предприятия по телефону 50-01-01, а также до приезда специалистов оградить и обозначить это место подручными средствами.

ООО "Барнаульский водоканал"

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