Барнаульцы пожаловались на опасную свалку в историческом центре

Жители города в сообществе Barnаul22 пожаловались на свалку на улице Гоголя. По словам горожан, в администрации обещали разобраться с мусором, но с тех пор ничего не изменилось.

"Забор, отделяющий двор от этого, наполовину развалился. Люди без определённого места жительства чувствуют себя здесь прекрасно, устраивают себе и кафе, и туалет и т.д", – написал один из подписчиков сообщества.

Барнаулец отметил, что люди, которые живут рядом с этой территорией, хотели бы чувствовать себя в безопасности, а свалка этому не способствует.

Ранее жители барнаульских многоэтажек пожаловались на сезонную грязь под балконами. Снег растаял и обнажил все собачьи "сюрпризы" и окурки, которые выбрасывали из окон.