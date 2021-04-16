Вахтовик из Алтайского края получил компенсацию 1,8 млн рублей от компании из Колымы

Вахтовик из Алтайского края добился моральной компенсации от горнодобывающего предприятия на Колыме. Во время работы мужчина получил серьёзные травмы и остался инвалидом.

Как сообщает пресс-центр ФССП по Магаданской области, житель Алтайского края несколько лет работал проходчиком подземного участка. Около двух лет назад на его смене случилось ЧП – на мужчину обрушилась порода. Было установлено, что несчастный случай произошёл по причине плохого содержания рабочих мест и нарушений требований безопасности.

Поскольку пострадавший потерял 70% профессиональной трудоспособности, ему присвоили вторую группу инвалидности. Мужчина обратился в суд, который по итогам разбирательств назначил ему компенсацию 1,8 млн рублей.

Однако компания отказывалась выплачивать деньги, и средства пришлось получать через приставов. Они наложили арест на 28 единиц техники предприятия и предупредили о возможности взыскания денег с банковских счетов. В результате организация заплатила вахтовику положенную компенсацию.