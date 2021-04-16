Глава Алтая пообещал туристам бюджетный отдых

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в интервью каналу "Россия 24" призвал туристов отдыхать на Алтае. Он заявил, что в этом году регион готов стать отличной альтернативой загранице.

Хорохордин отметил, что мест хватит всем, так как на Алтае работают 910 точек для размещения туристов. Он также развеял миф, что ехать в республику это "далеко и долго". Губернатор рассказал, что от Москвы лететь всего четыре часа, а отдохнуть здесь можно за 25 тысяч рублей, что, по его словам, "не так уж и дорого".

Глава региона добавил, что на Алтае есть горы, травы, мёд, озёра, национальная кухня и всё необходимое для природного отдыха.

Напомним, решение о временном ограничении полётов в Турцию и Танзанию федеральный оперштаб принял 12 апреля.