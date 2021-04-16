Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился о встрече с Владимиром Путиным, которая, ориентировочно, состоится в Москве 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", — сказал он.

В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор.

Ранее Лукашенко в с Днём единения двух стран заявил, что россияне и белорусы кровно заинтересованы в дальнейшей интеграции.