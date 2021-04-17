Фото: worldpressphoto.org

15 апреля стали известны имена победителей самой престижной премии среди фотожурналистов World Press Photo. Обладателем главного приза стал Мадс Ниссен из Дании, запечатлевший объятия медсестры и постоялицы дома престарелых в разгар пандемии коронавируса. Корреспондент РИА Новости Валерий Мельников в номинации "Главные новости" взял первое место за историю о конфликте в Нагорном Карабахе.

Эти и другие победители – в нашей фотоленте (для полного просмотра фотографии рекомендуем открыть галерею на весь экран).