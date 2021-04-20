Залог исправной работы. Как часто нужно проводить сезонное обслуживание кондиционера

Кондиционер, как и другая бытовая техника, ежедневно подвергается большим нагрузкам. Поэтому стоит регулярно проверять его техническое состояние, чтобы вовремя заметить неисправности и не допустить выхода прибора из строя.

"Проводить ТО желательно два раза в год: перед запуском системы в весенний период для работы на охлаждение, и в осеннее время года, когда планируется использовать прибор на обогрев", – рассказывают специалисты компании "Голбалтэк".

Более того, современные кондиционеры оснащены множеством дополнительных функций, которые усложняют конструкцию. А чем сложнее прибор – тем больше внимания ему требуется.

В Барнауле профессиональное сезонное техническое обслуживание кондиционеров можно заказать в "Глобалтэк". Специалисты компании быстро и качественно:

проведут внешний осмотр на предмет механических повреждений, проверят исправности системы индикации режимов;

проверят напряжение электропитания, протяжку межблочных электрических соединений, зажимов всех контактных соединений, работу электродвигателей жалюзи;

проверят состояние и функционирование дренажной системы, промоют её;

очистят фильтры теплообменника, испарителя парогенератором, промоют ванночки внутреннего блока;

проведут чистку теплообменника, вентилятора, конденсатора, внешнего блока с применением мойки высокого давления;

замерят рабочие параметры оборудования: ток, количество и давление хладагента в системе, контроль среднего давления всасывания, нагнетания; проверят межблочные соединения на утечку хладагента;

выполнят мелкосрочный ремонт.

"Глобалтэк"

Тел: +7 (913) 210-06-70

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