Залог исправной работы. Как часто нужно проводить сезонное обслуживание кондиционера

Кондиционер, как и другая бытовая техника, ежедневно подвергается большим нагрузкам. Поэтому стоит регулярно проверять его техническое состояние, чтобы вовремя заметить неисправности и не допустить выхода прибора из строя.
"Проводить ТО желательно два раза в год: перед запуском системы в весенний период для работы на охлаждение, и в осеннее время года, когда планируется использовать прибор на обогрев", – рассказывают специалисты компании "Голбалтэк".
Более того, современные кондиционеры оснащены множеством дополнительных функций, которые усложняют конструкцию. А чем сложнее прибор – тем больше внимания ему требуется.
В Барнауле профессиональное сезонное техническое обслуживание кондиционеров можно заказать в "Глобалтэк". Специалисты компании быстро и качественно:
- проведут внешний осмотр на предмет механических повреждений, проверят исправности системы индикации режимов;
- проверят напряжение электропитания, протяжку межблочных электрических соединений, зажимов всех контактных соединений, работу электродвигателей жалюзи;
- проверят состояние и функционирование дренажной системы, промоют её;
- очистят фильтры теплообменника, испарителя парогенератором, промоют ванночки внутреннего блока;
- проведут чистку теплообменника, вентилятора, конденсатора, внешнего блока с применением мойки высокого давления;
- замерят рабочие параметры оборудования: ток, количество и давление хладагента в системе, контроль среднего давления всасывания, нагнетания; проверят межблочные соединения на утечку хладагента;
- выполнят мелкосрочный ремонт.
"Глобалтэк"
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