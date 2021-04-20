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Залог исправной работы. Как часто нужно проводить сезонное обслуживание кондиционера

, ИА "Амител"
Своевременное ТО помогает вовремя обнаружить и устранить поломки

Кондиционер, как и другая бытовая техника, ежедневно подвергается большим нагрузкам. Поэтому стоит регулярно проверять его техническое состояние, чтобы вовремя заметить неисправности и не допустить выхода прибора из строя.

"Проводить ТО желательно два раза в год: перед запуском системы в весенний период для работы на охлаждение, и в осеннее время года, когда планируется использовать прибор на обогрев", – рассказывают специалисты компании "Голбалтэк".

Более того, современные кондиционеры оснащены множеством дополнительных функций, которые усложняют конструкцию. А чем сложнее прибор – тем больше внимания ему требуется.

В Барнауле профессиональное сезонное техническое обслуживание кондиционеров можно заказать в "Глобалтэк". Специалисты компании быстро и качественно:

  • проведут внешний осмотр на предмет механических повреждений, проверят исправности системы индикации режимов;
  • проверят напряжение электропитания, протяжку межблочных электрических соединений, зажимов всех контактных соединений, работу электродвигателей жалюзи;
  • проверят состояние и функционирование дренажной системы, промоют её;
  • очистят фильтры теплообменника, испарителя парогенератором, промоют ванночки внутреннего блока;
  • проведут чистку теплообменника, вентилятора, конденсатора, внешнего блока с применением мойки высокого давления;
  • замерят рабочие параметры оборудования: ток, количество и давление хладагента в системе, контроль среднего давления всасывания, нагнетания; проверят межблочные соединения на утечку хладагента;
  • выполнят мелкосрочный ремонт.

"Глобалтэк"
Тел: +7 (913) 210-06-70
Сайт
E-mail: rst414@yandex.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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