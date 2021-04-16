Лидер группы "Ногу свело!" заявил об отмене концертов в Сибири из-за давления властей

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский заявил, что тур по Сибири, который должен был пройти с 25 апреля по 6 мая, отменяется из-за давления на организаторов. Об этом сообщает издание "Подъем".

"Организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело!" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Всем понятно, откуда ноги растут", — заявил Покровский.

Ранее Покровский неоднократно выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Также группа "Ногу свело!" выпускала несколько композиций, посвященных протестным акциям в Белоруссии и Хабаровске.