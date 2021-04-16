На Урале миллиардер погасил долги семьи погибшего спасателя

На Урале 24-летний спасатель Константин Старцев скончался от полученных во время пожара травм. На мужчину рухнула горящая стена.

У Константина осталась дочь и беременная жена, а также ипотека и несколько кредитов. Финансовые обязательства семьи на себя взял местный миллиардер.

"Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин принял решение оказать материальную помощь семье пожарного и полностью закрыть остаток по ипотеке и досрочно оплатить несколько кредитов семьи погибшего. Таким образом, бизнесмен покроет все финансовые обязательства семь", — рассказали в региональном главке МЧС.

Коллеги Константина отмечают, что он был настоящим профессионалом. Мужчина первым бросился тушить пожар и принял весь удар на себя, пишет "КП".